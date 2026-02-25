我是廣告 請繼續往下閱讀

五院院長23日赴總統府出席新春茶敘，立法院長韓國瑜會後轉述，總統賴清德已清楚表達赴立院報告的意願，接下來只要朝野三黨團取得共識，立法院就會依程序發出正式邀請，並傾向採取「統問統答」形式進行，朝野突破對抗僵局，似乎露出緩解的一絲曙光。不過，文化大學廣告系教授鈕則勳認為，是否真能達到朝野和解，仍有大大懸念，並分析3大原因脈絡。鈕則勳昨（24）日深夜在臉書發文表示，首先，賴總統個性一般被認為較強硬，這次雖感覺他態度放緩，但仍不能排除是在「以退為進」，畢竟只要他到立院做國情報告，就有史上第一位赴立院報告的總統美名，除了有歷史定位外，當然能突顯高度與格局！況且他若都到立院去了，在野立委如果仍咄咄逼人，沒有回應他的善意，賴反而可以藉此累積「相罵本」，反將在野一軍，向支持者及中間選民訴求，持續政治操作，拉升民調支持度。鈕則勳指出，其次是選舉開打，在綠營政績不明顯時，勢必仍以「抗中」作為選舉主軸，特別是若國民黨主席鄭麗文赴大陸訪問或「鄭習會」成真，不管有沒談出對台灣有利的成果，綠勢必順勢添柴加薪，藉抗中抹紅操弄選舉，若果真如此，又怎會有和解的可能？畢竟是選舉年，政黨為達擴張版圖的目標，虛幻的和解或者只是策略操作的一環。接著，鈕則勳提到，「下黑上白」的黑白臉戰術，意即某程度調整「戰與對抗」的戰略，賴突顯高度格局，創造和解氛圍，閣揆仍為黑臉，就如卓榮泰也對立院三讀通過的法案，開了一個「不副署」先例般的，這當然是一個要和在野持續鏖戰的信號，卓也對在野黨沒有通過NCC委員名單，直指立法院做了很離譜荒唐的決定。鈕則勳認為，卓揆似乎並沒有因為和解曙光的出現，而有收斂炮火的趨勢！畢竟對在野的強攻策略仍是展現執政權威的神兵利器，掌握權力的綠營高層，又豈會真放棄「戰與對抗」的策略主軸，真心擁抱在野。更遑論賴清德到底會不會到立院進行國情報告，還有的喬，八字都還沒一撇；只要破局，朝野對峙與衝突的拉高，仍然只是無奈的必然！而所謂的「一絲和解曙光」，或仍只是大家眼睛業障重而已。