隨著地緣政治再度成為市場焦點，國際黃金現貨價格每盎司一度重回5200美元，目前在5180美元盤整。外銀也看好金價有望進一步上漲，主要過去一年支撐其強勁表現的主要驅動因素依然存在，預估未來幾個月內黃金有望觸及6200美元，也維持對黃金「具吸引力」的觀點，認為其是有效的投資組合多元化工具，有助於對沖多重市場和經濟風險。瑞銀財富管理投資總監辦公室今（25）日指出，地緣政治再度成為市場焦點，美國最高法院裁定對等關稅違法後，美國總統川普宣佈對全球貿易夥伴徵收15%關稅，進一步加劇貿易不確定性，加上美伊核談判期間，美國加大了在中東的軍事部署，金價重回5200美元附近，預期未來幾個月內有望觸及6200美元。瑞銀分析，本周美國與伊朗將在日內瓦重啟核協定談判，市場對美伊爆發軍事衝突的擔憂有所緩解，但美國在中東的軍事部署規模仍高於以往。因此，即便最高法院裁決短期內限制了其加徵關稅的能力，考慮到川普的外交政策，整體地緣政治風險仍難以明顯下降。儘管美國貿易代表表示，現有關稅協定依然有效，但歐盟和印度對與美方敲定最終協議的意願有限。即便地緣政治事件通常不會對全球市場造成持久影響，但往往會引發短期波動，從而提升對黃金等避險資產的配置需求。此外，美國聯準會（Fed）寬鬆政策有望繼續支撐金價。美元走軟和美國實際利率下行均利好黃金。 瑞銀認為，美國聯準會寬鬆週期尚未結束。儘管12月核心PCE價格指數漲幅超預期，預估未來幾個月通膨壓力將有所緩解，加上聯準會人事變動可能帶來更偏鴿的立場，為進一步降息提供支撐，預估至9月底美國聯準會將降息2次，每次1碼、即0.25%。同時，黃金需求也有望進一步上升。瑞銀指出，根據世界黃金協會數據顯示，2025年全球黃金總需求首次突破5000公噸，預計在投資需求旺盛和央行持續買盤的推動下，黃金需求將進一步回升。亞洲收入增加也將支撐黃金首飾的長期結構性需求，但黃金供應成長有限。儘管金價上漲可能刺激礦山勘探和開發，但伍德麥肯茲預計，按當前生產計劃，到2028年全球80座礦山的黃金資源將全部開採完畢。因此，瑞銀維持對黃金「具吸引力」的觀點，認為黃金是有效的投資組合多元化工具，有助於對沖多重市場和經濟風險。 偏好貴金屬的投資者可考慮在多元化投資組合中配置中個位數比例的黃金。