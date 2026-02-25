我是廣告 請繼續往下閱讀

▲空調公司的劉姓負責人以800萬元和被害人家屬達成和解，二審獲緩刑。（圖／記者劉松霖攝）

新北市板橋區2023年7月發生一起驚悚事件，一名就讀國立政治大學的21歲黃姓女大生，當時和姊姊在公車站牌等公車時，不幸遭到一台從17樓直墜的冷氣機重砸，擊中頭部當場身亡。空調公司劉姓負責人一審被判有期徒刑1年6月、李姓工人有期徒刑2年。案件上訴高等法院，二審判決結果出爐，空調公司劉姓負責人以800萬元和家屬達成和解，改判有期徒刑6月、緩刑2年；另李姓工人因未能和解，維持有期徒刑2年。回顧這起事件，2023年7月20日空調公司的劉姓負責人派李姓工人前往位於新北市板橋區民生路的一處大樓，替17樓的住戶安裝冷氣。而李姓工人無冷凍空調裝修技術士的證照、冷氣機原廠核發證照，也未安裝過同款冷氣機及詳閱說明書，導致冷氣機從17樓掉落。黃姓女大生當時在公車站牌和姊姊等公車，當場遭到砸中，緊急送醫搶救後，仍因頭部外傷併頸椎與身體多處骨折、神經出血性休克，於當天下午2時許宣告不治。新北地檢署以過失致死罪起訴劉男、李男，於新北地院審理期間，僅李男認罪，各被判刑有期徒刑1年6月、2年。而黃姓女大生家屬另提附帶民事訴訟，對兩名被告連帶求償1400萬，劉男於二審改口認罪，並承諾將賠償800萬。高等法院歷經9個月審理後，認為李男未達成和解、賠償，維持原判；另劉男已達成和解，並全數賠償完畢，改判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。