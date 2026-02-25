我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文希望在今年上半年能與中國國家主席習近平見面，鄭麗文24日也在「立法實務研討會」中向藍委表示，上半年一定會完成「鄭習會」和訪華府。對此國民黨發言人、藍委牛煦庭說，國民黨的對外政策，包括對美關係與兩岸關係上，都是平衡的，而鄭習會一定會在上半年，因為下半年要專注在年底的九合一選舉。另外有媒體獨家報導，指鄭習會會在3月12日登場，牛煦庭說，3月12日是國父逝世紀念日，當天的行程在國父紀念館，無謂的放話可以適可而止。另一發言人江怡臻也說，媒體不需要妄加揣測，鄭主席已一再強調，若有安排，一定會公開說明、向民眾報告，國民黨開大門、走大路，不會躲躲藏藏、搞神秘。國民黨立委黃仁今（25）日受訪說，鄭麗文是有智慧的政治人物，出訪行程一定會聽黨內的意見，再做最後的決定，不論訪中或訪美，都是和平之旅，國內多數人也都希望兩岸之間的發展，能繼續有進步與突破。國民黨過去一直跟對岸都是良性的互動，包含和平、文化交流，一直以來都沒有改變。事實上，鄭麗文23日在國民黨中央新春團拜時受訪，被問到鄭習會也不願多談，只說進度都沒有變，跟過年前都一樣，只要有進度，一定會主動向大家說明，「每天問也沒有用，有就會講了」。