2026年台北國際書展（TIBE2026）泰國主題館傳出捷報！根據「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」分享，泰國館公布本屆暢銷書前十名榜單，由泰國政壇人物皮塔（Pita）的《未竟之路》勇奪冠軍，現場買氣火熱，成為今年書展焦點之一。主辦單位指出，今年誠品書店（Eslite Bookstore）特別規劃專區，展售多本已授權在台出版的泰國書籍，讓台灣讀者能近距離選購原汁原味的泰國作品。該區域成為展場人氣熱區，不少讀者專程前往朝聖與收藏。觀察銷售趨勢，BL（即男男愛情）題材持續熱銷，成為帶動整體銷量的關鍵類型。同時，泰國出版作品題材日益多元，涵蓋政治、社會、愛情與成長議題，成功吸引不同年齡層與性別的讀者關注。數據顯示，今年泰國館總銷售額突破50萬泰銖，再創新高，且長年銷售表現優於多個歷屆主賓國展館，凸顯泰國出版產業在國際市場上的強勁實力與影響力。業界認為，泰國書籍能在海外市場持續發酵，與近年積極推動文化輸出的策略密不可分。從戲劇、音樂到文學創作，泰國正透過多元內容展現Soft Power實力，而書展銷售佳績正是最佳證明。從文字出發，跨越語言與國界，泰國作家的故事正一步步走向世界舞台。2026國際書展的亮眼成績，不僅是銷售數字的突破，更象徵泰國文學在全球閱讀版圖中的存在感持續升溫。