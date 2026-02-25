我是廣告 請繼續往下閱讀

林宅血案近期因為電影翻拍引起熱議，也讓這起46年前的慘案再度浮上檯面。國發會檔案局表示，近日國家安全局移交檔案局5萬1,133件政治檔案。另外，針對外界關切的林義雄宅案目前均已解密，以關鍵詞於國家檔案資訊網查詢共有1373筆目錄，各界可申請應用。檔案局說明，有關外界關切的林義雄宅案，均已解密，以關鍵詞於國家檔案資訊網查詢共有1373筆目錄，各界可申請應用。另外，尚有258筆林宅相關檔案涉及當事人高度個人隱私，將依法定程序分批辦理主動通知，並依法於6個月後（今年12月及2027年6月）開放目錄；因此近期陸續公開有關於林宅血案逾1600筆檔案；而延長保密之865件檔案，經查，移轉機關遮掩之局部內容亦均無涉及林宅案件。近日國家安全局移交檔案局5萬1,133件政治檔案，亦將優先辦理檔案點收、檢疫、整理及入庫，至遲於今年5月底開放目錄，歡迎各界申請應用；對於5萬1,133件政治檔案是否有涉及林宅血案，仍還需要進一步釐清。檔案局表示，歷年已累計辦理12度政治檔案專案徵集，其中，國安局涵蓋2月23日移轉之5萬餘件檔案，共進行13批次檔案移轉，前12次移轉檔案目錄均已開放外界應用。另為加速政治檔案開放，於2024年2月28日完成政治檔案條例修正施行，就已解密檔案刪除原移轉機關認有國家安全、對外關係之虞得限制應用50年之條文，並增列政治檔案消息來源等不適用情報工作法第8條不得洩漏之規定；檔案局業請各機關配合辦理已移轉政治檔案仍列機密等級之解降密檢討，機密檔案數量從7萬2,998筆減為21筆，解密率為99.97%，已解密之檔案除個人隱私局部遮掩外，均公開應用。此外，2024年以前原屬國家機密保護法第12條永久保密尚未完成移轉之機密檔案2萬5千餘件，經機關依現行政治檔案條例辦理解降密檢討結果，僅涉及情報部署合作等案件計865件，經國家安全會議審議同意延長保密，機關已於113年9月依法以複製品遮掩情報佈署內容後移轉並開放應用，後續移轉機關應每3年定期檢討解降密；其餘原列永久保密檔案均已解密，解密率為96.54%。檔案局表示，政治檔案是我國民主發展的珍貴紀錄，檔案局持續積極徵集、整理及開放，超過96%政治檔案已完成數位化，並以「最大開放、最小限制」為原則開放應用，已於「國家檔案資訊網」主動公開去識別化政治檔案影像計210餘萬頁，提供各界免申請、不限時地線上瀏覽、下載應用，以加速檔案公開，促進轉型正義落實推動。如何申請國家檔案，請點選觀看下列影片說明