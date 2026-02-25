115學年度學科能力測驗（簡稱學測）於今（25）日上午9時放榜，大考中心將陸續發送成績簡訊給考生，也可至大考中心網站查詢結果。成績出爐後，不少考生也開始思考選什麼科系最好，多數都會聯想到電機系、醫學系等高薪科系，但有民眾意外點名「數學系」，強調起薪高、出路廣，是眾多科系中高薪潛力股，且根據1111人力銀行調查，高達76.9%畢業生不後悔就讀數學系，畢業平均月薪逼近7萬，早已翻轉過去讀數學無用的刻板印象。
學測放榜別只填電機、醫學！台灣「1科系」根本高薪潛力股
115學年度學科能力測驗成績放榜，如何選擇科技的問題再度成為熱門話題。過去有網友在Threads好奇發問，「有什麼系是聽起來很沒用，但意外有工作的嗎？」短短一句話瞬間引來數百人分享，留言中不乏有許多冷門科系，包括風險管理系、環安系、物理治療系等等。
但在眾多留言中，「數學系」意外被許多人點名前景一片好，認為「數學系、風險管理系、精算學系當精算師薪水高到起飛，年薪百萬到千萬」、「數學系，一些長輩都覺得只能去教書當老師，但現在那些做老虎機的公司，超缺數學系的來當數值機率人員」、「數學做補習班老師有夠賺」。
數學系含金量高、出路廣！月薪飆7萬超好賺：76.9%人不後悔讀它
據了解，過去數學系本面臨「就業門檻模糊」的困境，一般認為純數學系理論基礎難直接應用在企業需求上，讓數學系陷入「只能教書」的誤解。但近年國內科技業面臨人才荒，對於理工人才需求已經外溢到周邊系所，帶動數學、物理學類基礎科學背景人才，甩開過去數學系只能當老師的刻板印象，讓數學系、物理系等成為「含金量高」的黑馬科系。
根據1111人力銀行調查，具有數學或物理背景的學生，畢業後超過8成期望從事科技產業，實際投入職場者超過6成，常見職務包括軟體工程師、半導體工程師、品管工程師、設備工程師等。此外，受訪民眾平均月薪高達約6萬9600元，但此數據不包含獎金、年終與分紅，實際月薪有機會更高衝破7萬。
值得一提的是，從數學系、物理系畢業的上班族，有高達76.9%的人不感到後悔，更有近4成人完全不後悔，僅有不到2%的人後悔，根據1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，高達7成的數理背景工作者，對於現職滿意度高，認為符合企業需求以及完全學以致用。
數學系前景一片好！台大校友也認可：年薪破百萬不是夢
過去有一名台大數學系吳姓校友現身說法，透露入職外商科技公司擔任工程師之職，儘管公司規模不大，但升遷及加薪機會較多，僅入職半年年薪就突破百萬元。他也說明，數學系必修過程中可接觸電機系的程式設計，因此開啟他對軟體開發的興趣，並透過實習展現技能，順利銜接職場。
吳姓校友提到，數學系畢業若想投身進科技業發展，除了加強主科學業時，也可以輔修資工系、電資系等相關課程，多利用學校資源跨領域學習，也建議在校期間多參與實習累積經驗，對於未來人生發展絕對是一大助力。
數學系不是人人都適合！台大教授曝「有3特質」最好
雖然數學系開始翻轉「數學系無用論」迷思，但過去台大數學系崔茂培教授於線上學涯探索與學習歷程平台Yory優歷分享，想要就讀數學系，第一建議對抽象思考要有興趣，且要有具備其能力，若無興趣或能力，恐怕不適合就讀數學系。
第二，若想就讀數學系應該具備「喜歡解決問題」的個性，強調數學系每道問題一個比一個還難，比起高中學習的數學理論還難上許多。最後，崔茂培教授強調，數學系在解決課題的過程是很挫折的，若要投身入數學領域，需要具備接受挫折的能力，以及需樂於和他人溝通，才能在過程中產生更多想法，擁有三大特質的人才適合進入數學科系。
資料來源：1111人力銀行、Yory優歷
我是廣告 請繼續往下閱讀
115學年度學科能力測驗成績放榜，如何選擇科技的問題再度成為熱門話題。過去有網友在Threads好奇發問，「有什麼系是聽起來很沒用，但意外有工作的嗎？」短短一句話瞬間引來數百人分享，留言中不乏有許多冷門科系，包括風險管理系、環安系、物理治療系等等。
數學系含金量高、出路廣！月薪飆7萬超好賺：76.9%人不後悔讀它
據了解，過去數學系本面臨「就業門檻模糊」的困境，一般認為純數學系理論基礎難直接應用在企業需求上，讓數學系陷入「只能教書」的誤解。但近年國內科技業面臨人才荒，對於理工人才需求已經外溢到周邊系所，帶動數學、物理學類基礎科學背景人才，甩開過去數學系只能當老師的刻板印象，讓數學系、物理系等成為「含金量高」的黑馬科系。
值得一提的是，從數學系、物理系畢業的上班族，有高達76.9%的人不感到後悔，更有近4成人完全不後悔，僅有不到2%的人後悔，根據1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，高達7成的數理背景工作者，對於現職滿意度高，認為符合企業需求以及完全學以致用。
過去有一名台大數學系吳姓校友現身說法，透露入職外商科技公司擔任工程師之職，儘管公司規模不大，但升遷及加薪機會較多，僅入職半年年薪就突破百萬元。他也說明，數學系必修過程中可接觸電機系的程式設計，因此開啟他對軟體開發的興趣，並透過實習展現技能，順利銜接職場。
吳姓校友提到，數學系畢業若想投身進科技業發展，除了加強主科學業時，也可以輔修資工系、電資系等相關課程，多利用學校資源跨領域學習，也建議在校期間多參與實習累積經驗，對於未來人生發展絕對是一大助力。
雖然數學系開始翻轉「數學系無用論」迷思，但過去台大數學系崔茂培教授於線上學涯探索與學習歷程平台Yory優歷分享，想要就讀數學系，第一建議對抽象思考要有興趣，且要有具備其能力，若無興趣或能力，恐怕不適合就讀數學系。
第二，若想就讀數學系應該具備「喜歡解決問題」的個性，強調數學系每道問題一個比一個還難，比起高中學習的數學理論還難上許多。最後，崔茂培教授強調，數學系在解決課題的過程是很挫折的，若要投身入數學領域，需要具備接受挫折的能力，以及需樂於和他人溝通，才能在過程中產生更多想法，擁有三大特質的人才適合進入數學科系。