學測放榜別只填電機、醫學！台灣「1科系」根本高薪潛力股

▲台灣有不少科系是高薪潛力股，就有網友點名「數學系」前途一片好。（圖／記者葉政勳攝）

「數學系」意外被許多人點名前景一片好

數學系含金量高、出路廣！月薪飆7萬超好賺：76.9%人不後悔讀它

但近年國內科技業面臨人才荒，對於理工人才需求已經外溢到周邊系所，帶動數學、物理學類基礎科學背景人才，甩開過去數學系只能當老師的刻板印象

▲AI時代來臨，連帶引發科技業對於人才需求更旺盛，對於理工人才需求已經外溢到周邊系所，帶動數學、物理學類基礎科學背景人才。（圖／美聯社／達志影像）

受訪民眾平均月薪高達約6萬9600元，但此數據不包含獎金、年終與分紅，實際月薪有機會更高衝破7萬。

有高達76.9%的人不感到後悔，更有近4成人完全不後悔，僅有不到2%的人後悔，根據1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，高達7成的數理背景工作者，對於現職滿意度高，認為符合企業需求以及完全學以致用。

▲從數學系、物理系畢業的上班族，有高達76.9%的人不感到後悔，更有近4成人完全不後悔，僅有不到2%的人後悔。（圖／取自unsplash）

數學系前景一片好！台大校友也認可

：年薪破百萬不是夢

透露入職外商科技公司擔任工程師之職，儘管公司規模不大，但升遷及加薪機會較多，僅入職半年年薪就突破百萬元。

數學系畢業若想投身進科技業發展，除了加強主科學業時，也可以輔修資工系、電資系等相關課程，多利用學校資源跨領域學習，也建議在校期間多參與實習累積經驗

▲數學系畢業若想投身進科技業發展，除了加強主科學業時，也可以輔修資工系、電資系等相關課程，多利用學校資源跨領域學習，也建議在校期間多參與實習累積經驗。（示意圖／取自PhotoAC）

數學系不是人人都適合！台大教授曝「有3特質」最好

第一建議對抽象思考要有興趣

第二，若想就讀數學系應該具備「喜歡解決問題」的個性

數學系在解決課題的過程是很挫折的，若要投身入數學領域，需要具備接受挫折的能力，以及需樂於和他人溝通