台中市梧棲區養豬場，去年（2025）10月爆發非洲豬瘟疫情！台中地檢署今日偵結，認定該場陳姓負責人父子為規避經濟損失，竟涉嫌長期偽造廚餘蒸煮紀錄，還隱匿死46頭病死豬，更將疑似染疫的豬隻送往市場拍賣，導致全台被迫實施長達16天的禁宰令。檢方依偽造文書、違反《廢棄物清理法》及詐欺取財等罪嫌將兩人起訴，並向法院請求從重量刑。檢方指出，養豬場依法規定，必須將收受的廚餘以 90°C以上的高溫蒸煮1小時以上，且每日都要登入環境部「廚餘蒸煮申報系統」，如實申報蒸煮狀況並上傳照片或影片，然而，陳姓父子2022年間，預先拍好蒸煮照片存放在手機裡，接著從 2023年1月8日起至2025年9月30日止，每天申報時都反覆上傳這些舊照片，假裝是當天的蒸煮證明，此外，他們還未據實申報廚餘來源、數量與燃料使用情形，甚至將過量廚餘轉賣其他養豬戶。據調查，10月10日起，該養豬場豬隻開始大量死亡，陳姓父子兩人未依法通報疫情，僅私自投藥處理。為了刻意壓低申報數量，他們僅將部分死豬交給合法化製業者，其餘則交由不詳業者私自清除。經比對實際死亡與申報紀錄，共計短少46頭病死豬。期間，兩人更將30頭可能染疫的豬隻，送往大安肉品市場拍賣（其中2頭在運送途中死亡），甚至在明知「安莫西林」的停藥期為15天，卻在未經獸醫診斷的情況下自行投藥，並透過虛假的健康聲明書誤導買家，最終非法獲利32萬15元。檢方認定，陳姓父子涉犯偽造文書、廢棄物清理法、詐欺取財等多罪，檢方指出，陳姓父子身為專業豬農，明知高溫蒸煮是防堵非洲豬瘟的關鍵，竟長期以舊照造假規避監管，並違法轉售廚餘破壞管制。疫情期間更隱匿死豬數量，將46頭病死豬交由非法業者處理，嚴重威脅防疫與環境安全。兩人僅為私利便罔顧產業安全，且偵查中拒不認罪，導致防疫追蹤受阻。考量其犯罪手段惡劣、危害程度深且犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以示懲戒。