台北股市今（25）日再度寫下新高，盤中衝至35521.54點，其中面板股早盤表現強勁，群創一度攻上漲停價27.3元，不過隨後遇到賣壓出籠，午盤跳水翻黑；友達一度衝上2024年10月以來新高，隨後也走低翻黑。群創近年積極處分老舊面板產線，逐步淡出部分傳統產能，轉向發展FOPLP（扇出型面板級封裝）等高附加價值領域，群創於去（2025）年中已將南科Fab5筆電、顯示器與醫療用面板等產線，陸續轉往竹南T2廠與南科3廠生產。市場消息指出，群創計畫把Fab5廠區出售給記憶體大廠美光科技（Micron），此舉可望節省上億元費用，成本下降增加今年營運獲利契機。針對面板報價，市調機構集邦科技公布，今年二月下旬面板價格預測，TV面板需求維持穩定，春節產能調節，整體供需維持穩定，買賣雙方在價格的議定上變化不大，TV面板價格仍維持上漲態勢，65吋因需求較好而上漲3美元，整體漲幅略微放大，預估監視面板價格也逐步轉為上漲態勢；筆電面板價格目前依然呈現下跌的趨勢，預估二月份的筆電面板價格將呈現全面下跌的趨勢。面板股今日開高走低，群創開盤攻上漲停價27.3元，鄰近午盤遇到賣壓襲擊翻黑，最低一度來到24.1元；友達早盤一度衝至17.6元，創下2024年10月以來新高，同樣也鄰近午盤翻黑，最低來到16.05元。