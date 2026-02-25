我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜昨（24）日出席國民黨「立法實務研討會」時提到，古代酷刑會用一張薄薄濕紙貼臉，不斷替換直到犯人窒息而死，並以此為譬喻，語重心長地對現場立委、同仁們表示，希望國民黨團不要做出錯誤判斷，遭外界解讀是在暗喻卡關立法院已久的1.25兆軍購案。對此，資深媒體人黃暐瀚打趣表示，聽完韓國瑜一席話，擔心韓國瑜是不是也要被網友們說是「綠」國瑜了呢？韓國瑜昨提到古代酷刑，並直言，政黨或國家若缺乏觀察力，很容易在不知不覺中陷入「逐層窒息」的困境。韓國瑜更指出，軍購案這幾天終於開始「融掉」，進入正式付委審查，可能就是「把一張薄濕紙從口鼻上移開了」。而黃暐瀚昨晚對此發文表示，聽完韓院長這一番話，他認為韓院長應該跟他一樣，認為特別軍購條例應該付委審查，韓國瑜甚至直指擋軍購恐讓國民黨「四面楚歌」，就像過去清朝宮內老太監，用濕紙片悶死人，卻驗無傷一樣，提醒藍營立委注意「窒息危機」。接著，黃暐瀚更拿出自己常被批評是「綠暐瀚」一事打趣表示：「所以，韓院長也要變成綠國瑜了嗎？」