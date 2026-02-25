我是廣告 請繼續往下閱讀

228連假來了！7-11咖啡第二杯10元

酷聖霜第二件5元

◾思樂冰大杯／特大杯同規格第二杯10元



▲228連假咖啡優惠，7-11五六日咖啡10元多一杯。（圖／7-11.com.tw） 📍APP｜3月1日起至3月3日

◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）

◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）



📍 門市｜限3月2日

◾鹿兒島濃焙茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）



▲3月1日至3月3日OPENPOINT行動隨時取則推出CITY PRIMA 每月1號一起精品吧。（圖／7-11.com.tw） ▲3月4日起至3月17日推出特選咖啡系列任選2杯99元優惠活動。（圖／7-11.com.tw） 7-11元宵節燈籠49元起！逾10款「卡通燈籠」超萌



7-11自2月25日起實體門市再開賣人氣「元宵節卡通燈籠」，集結DINOTAENG、米奇米妮、奇奇蒂蒂、OLAF、SNOOPY等14大肖像IP，其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作推出嚕嚕米提燈，每款售價只要49元。



並且自2月25日起推出「2026台灣燈會在嘉義」CITY CAFE主題杯，身主視覺透過城市觀光大使「嘉嘉」跟「義義」兩隻超萌IP，於燈會活動前宣傳全台最大燈會年度盛會。



▲7-11自2月25日起實體門市開賣人氣「元宵節卡通燈籠」。（圖／7-11.com.tw） ▲自2月25日起推出「2026台灣燈會在嘉義」CITY CAFE主題杯。（圖／7-11.com.tw） 全家迎穆斯林齋戒月 清真商品9折、送免費中文教材



迎接2026穆斯林齋戒月，全家便利商店即起至3月17日前東南亞商品專區逾70款HALAL清真認證商品單件9折、熟食區「馬尚煮」享4入69元優惠、NO PORK鮮食亦超過70款供安心選購。



▲ 全家南洋酸辣燙「馬尚煮」限時任選4入69元。（圖／全家提供family.com.tw） 系對照，協助移工解決櫃檯表達消費需求時的溝通障礙，獲9成移工 族群正向好評。



此外，「全家」 與One-Forty更將攜手啟動「移工在家一起學中文」計畫， 2月25日至3月24日開放免費中文學習教材申請，掃描「全家」店外海報QR Code即可進行線上申請，屆時教材將透過店到店物流配送至全家門市，方便移工就近領取。



▲全家 「溝通友善墊板2.0」在櫃台就能一指對照、即看即懂。（圖／全家提供family.com.tw）



