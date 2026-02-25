YouTube於2025年7月在台灣正式推出「YouTube Premium Lite」方案，主打每月僅需119元即可享有多數影片無廣告，但並未支援「背景播放」與「離線下載」等進階功能。如今，YouTube官方正式宣布，聽見了使用者的心聲，將為Premium Lite方案補齊這2大神級功能，但為「多數」影片支援，想要全部影片都能背景播放、離線下載還是要升級到Premium版本才有。
YouTube官方部落格最新公告宣布，將把「背景播放」與「離線下載」（Downloads）功能，正式下放到YouTube Premium Lite 的訂閱服務中。未來訂閱此方案的用戶，也能在關閉手機螢幕或切換應用程式時繼續聆聽影片音訊，並可將影片下載至裝置中，在無網路的環境下離線觀賞。
Premium Lite 每月119元CP值飆升
回顧台灣目前的YouTube訂閱方案，完整版的 YouTube Premium 每月訂閱費為199元，而 Premium Lite方案每月為119元，兩者價差達80元。在Lite方案剛推出時，僅提供大多數一般影片的無廣告體驗；官方也有提醒，若用戶在觀看音樂內容、Shorts短影音，以及在搜尋或瀏覽頁面時，仍可能會顯示廣告。
雖然此次升級並未改變Lite方案在特定內容如音樂、Shorts仍會出現廣告的限制，但一口氣補足了過去最多人敲碗的「離線下載」與「背景播放」功能，讓每月119元的 Premium Lite方案CP值大幅提升，不過YouTube官方也強調，若用戶希望享有涵蓋所有內容，包含音樂與 YouTube Music Premium，100%全方位的無廣告體驗，完整版的 YouTube Premium 依然是最佳選擇。
台灣用戶何時能用到？
至於台灣用戶何時可以看到升級版的Premium Lite？YouTube官方指出，這項功能升級將從即日起，於「未來幾週內」逐步推送到全球所有已提供 Premium Lite 方案的地區。由於台灣已於去年7月正式開放 Premium Lite，意味著台灣的Lite訂戶也將在近期陸續獲得這兩項實用功能的升級。
資料來源：YouTube
