▲林佳龍推動外交學院朝智庫化發展，號召更多優秀青年一起加入外交 「TEAM TAIWAN」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍於農曆馬年開工首日，一早便特別前往外交部各單位拜年，感謝同仁春節期間24小時輪值、堅守崗位，同時也向分布全球111個駐外館處的外交人員致意，肯定他們在第一線維護國家主權，並時刻確保在海外旅遊的每一位國人平安，林佳龍也喊出：「台灣外交『馬』不停蹄！和世界龍總馬吉！」除向同仁致意外，林佳龍也前往「外交學院」，關心新進外交人員職前訓練情形。他表示，看到越來越多年輕世代投身外交工作，深感欣慰與期待，並勉勵這批外交生力軍，在嚴峻國際挑戰下展現專業與韌性，讓世界看見台灣的良善與價值，進而相信台灣、支持台灣。林佳龍並提到，上任以來致力於打造更友善的職場環境，讓同仁能安心發揮所長，同時推動外交學院朝智庫化發展，提升專業能量，這些努力，是為了讓更多優秀青年一起加入外交 「TEAM TAIWAN」。最後，林佳龍也強調，在賴清德總統的領導下，新的一年，台灣外交將以「龍馬精神」馳騁環宇，穩固與友邦的情誼，也跑得更快、更遠，廣結善緣，和世界各地民主國家建立像「馬吉（Machi）」一樣深厚的情誼。​期待未來，外交部將以「總合外交」為方向，秉持「人人都是外交官、部部都是外交部」的精神，整合資源、攜手前行，繼續為台灣開拓外交新局！