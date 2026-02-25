知名英雄競技射擊遊戲《鬥陣特攻》（Overwatch）日前將遊戲名稱從《鬥陣特攻2》改回《鬥陣特攻》，在玩家間引起頗多討論，而暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）今（25）日稍早進一步公開，以《鬥陣特攻》為世界觀的全新手機遊戲《鬥陣特攻 Rush》（Overwatch Rush）確定開發中，不過並非「端遊移植遊戲」，而是從零開始設計、專為行動平台打造的俯視角英雄射擊作品。
鬥陣特攻延伸手遊開發中 不採用FPS設定
據暴雪部落格的開發者更新消息，《鬥陣特攻 Rush》由全新專責團隊負責開發，與《鬥陣特攻》本體的團隊分開作業，預計採用俯瞰視角（Top-down），捨去FPS（第一人稱視角）模式，玩家能夠操作《鬥陣特攻》端遊角色，在風格相近的地圖中展開對戰。
《鬥陣特攻 Rush》玩法初探 4v4團隊戰為主
透過暴雪釋出《鬥陣特攻 Rush》的早期開發畫面，遊戲方式貌似以4對4團隊戰為主，包含類似據點控制模式的玩法，暴雪提到，《鬥陣特攻 Rush》將會在指定國家與地區測試，尚未確定上市時程，屆時測試內容將包含特定英雄、地圖與核心遊戲模式，確保穩定性並協助團隊蒐集玩家意見。
此外，暴雪強調，原先負責《鬥陣特攻》本體的團隊「Team 4」，未來將持續專注在PC端、主機端，推出新內容與賽季更新，《鬥陣特攻》更多玩法與改版計畫不會中斷；至於《鬥陣特攻 Rush》，玩家可將其視為拓展系列宇宙的支線。
暴雪《鬥陣特攻 Rush》的消息傳出後，各國玩家也掀起一番討論，有人認為「我還寧可出暴雪英霸手遊版」、「真正好玩且有改編手遊潛力的暴雪英霸放著不管嗎」、「端游好不容易有起色，真的要搞手遊嗎？」
不過也有玩家指出，手機逐漸成為遊戲市場主力，不受空間限制的特點，是各家大廠必須入場的考量，「因為大家都有手機，所以公司必須出」、「手遊好賺錢是不爭的事實，但玩不玩是玩家的選擇，市場會給出答案的。」
