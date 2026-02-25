台股在本週一金馬年第一個工作日開出紅盤，而從去年至今記憶體族群火熱之後，財經專家阮慕驊揭露，台股最強、最整齊的強勢族群，非載板莫屬，他並點名三台廠具備實力，認為繼記憶體之後，載板狂潮也將升起，未來將形成日台中三強爭食局面。
阮慕驊昨日在臉書上發文表示，「載板三雄現在才大幅拉高資本支出，來得及嗎？」他指出，欣興兩個月內資本支出加碼高達75%。主要就是反映輝達載板供應鏈目前正處於由次世代 Blackwell（GB200）與Rubin平台帶動的高速成長期。
由於AI晶片封裝規格大幅升級，對於ABF載板的層數、面積與精密度要求極高，導致供應商集中度增加。他也坦言，目前能穩定供應輝達高階AI晶片載板的廠商極為有限，並點名三台廠有能力穩定供貨，包括：
欣興：他說，台灣唯一、全球唯二具備量產次世代GPU高階ABF載板能力的供應商。欣興已是Blackwell（GB200）的第二大供應商，並有望在2026年成為 Rubin平台的主力供應商。
景碩：已成功打入Blackwell與次世代Rubin（Vera Rubin）平台的供應鏈，主要負責ABF載板，2025年資本支出預計大幅增加70%以擴產。
南電：雖受惠於載板市場復甦，但在高階AI應用的滲透度目前略遜於欣興與景碩。
日本Ibiden：輝達最核心的載板供應商，目前幾乎壟斷所有尖端AI半導體的載板供應，為因應需求，其位於岐阜縣的新廠預估2025年第四季投產。
阮慕驊提到，台廠主要載板廠，除了南電尚未大幅增加資本支出外，其餘廠商都明顯拉高資本支出。
他認為，繼記憶體之後，載板狂潮也將升起，唯獨載板廠對岸也具備吃輝達訂單實力，「未來將形成日台陸三強爭食局面。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
