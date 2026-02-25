我是廣告 請繼續往下閱讀

欣興：他說，台灣唯一、全球唯二具備量產次世代GPU高階ABF載板能力的供應商。欣興已是Blackwell（GB200）的第二大供應商，並有望在2026年成為 Rubin平台的主力供應商。

景碩：已成功打入Blackwell與次世代Rubin（Vera Rubin）平台的供應鏈，主要負責ABF載板，2025年資本支出預計大幅增加70%以擴產。

南電：雖受惠於載板市場復甦，但在高階AI應用的滲透度目前略遜於欣興與景碩。