美國總統川普（Donald Trump）在美東時間24日晚間9時、台灣時間25日早上10時，在國會大廈發表他第二任總統任期的首份國情咨文，期間多次獲得台下共和黨人熱情起立鼓掌，根據《美聯社》統計，演講全長1小時48分鐘，創下史上美國總統國情咨文的最長紀錄，此前最長紀錄是前總統柯林頓保持的89分鐘。川普談話開場就嗨喊「美國回來了！」強調現在就是美國的黃金時代，稱美國是目前世界上最火熱的國家，隨後列出多項經濟數據來佐證自己的說法，接著提到關稅時強調會繼續徵收關稅，對最高法院的裁決感到遺憾。在內政議題上，川普還談到了歐巴馬醫改、減稅、移民、物價、青少年變性手術等議題，過程中不時穿插頒授勳章和嘉獎的儀式。而在外交方面，川普聲稱美軍「摧毀」了伊朗的核武計畫，並強調美國「絕對不會」允許伊朗獲得核武。川普說與伊朗的談判仍在進行中，但伊朗尚未承諾會發展核武，「我傾向於透過外交手段解決這個問題，但可以肯定的是，絕不會允許這種事（伊朗擁核）發生」。一番談話既保留了外交斡旋的空間，同時持續發出威脅，美國究竟是否會出手攻擊伊朗，依舊懸而未決。另外川普也提到委內瑞拉和墨西哥，稱抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛以及近日墨西哥大毒梟塞萬提斯被擊斃一事，都讓西半球變得更加安全。值得注意的是，外界原本預期為了拉抬期中選舉選情，川普可能會多拋出一些跨黨派議題來爭取中間選民認同，然而，整場國情咨文談話中，川普多次與民主黨人發生口角，包括談到移民時指責明尼蘇達州的索馬利亞裔社區從「從美國納稅人那裡掠奪了190億美元」，以及談到禁止青少年在未經父母同意的情況下進行變性手術時，都與現場民主黨人隔空互嗆，川普抨擊民主黨人「可恥」、「已經瘋了」，不少民主黨議員在川普談話結束前便提前離席。《BBC》報導分析指出，川普幾乎沒有趁著國情咨文的機會來試圖爭取跨黨派支持，反而是專注於團結其共和黨基本盤，至於這策略是否奏效，就要看期中選舉時選民怎麼投下手中的一票了。