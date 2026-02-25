我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北-布拉格航班時間表。（圖／星宇航空提供）

▲布拉格是捷克的首都與最大城市，位於歐洲中心地帶，地理位置極佳且擁有豐富觀光資源。（圖／星宇航空提供）

星宇航空今（25）日開賣 第一條歐洲航線「台北-捷克布拉格」，將在8月1日正式啟航。星宇航空邀請亞洲流行天后蔡依林擔任航線大使，並重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》。星宇航空執行長翟健華指出，布拉格不只是觀光客熱愛，也看好半導體供應鏈帶動商務發展，具備高度發展潛力。重新翻拍的《布拉格廣場》遠赴當地取景，透過音樂與影像喚起旅人對歐洲最美城市之一的浪漫想像，也為星宇航空的歐洲首航揭開序幕。全新MV也是星宇航空布拉格開航主題曲，已在YouTube及Apple Music、Spotify、KKBOX等各大串流平台正式上線。星宇航空「台北-布拉格」航線將在8月1日起開航，每週二、四、六飛航三班；10月1日起將增班為每週四班，此條航線將以A350-900機型執飛，帶給旅客舒適如家的全新選擇。布拉格是捷克的首都與最大城市，位於歐洲中心地帶，地理位置極佳且擁有豐富觀光資源，歷經羅馬式、哥德式、文藝復興及巴洛克等不同時期的洗禮，是建築愛好者的朝聖之地，更被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。布拉格也因密集的教堂、修道院以及無數帶有尖頂的建築，而有「百塔之城」的稱號。翟健華指出，歐洲航線的開闢是星宇航空重要里程碑，很高興首條歐洲航線「台北-布拉格」今日正式開賣。布拉格因其歷史悠久的歐式古城風光深受台灣觀光客喜愛，是熱門旅歐目的地之一，同時，隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，也將進一步帶動商務與旅遊往來，具備高度發展潛力。另外，布拉格最為人熟知的即是蔡依林2003年推出的《布拉格廣場》，這次JOLIN擔任單曲製作人，親自操刀改編，以全新風貌重新詮釋「JOLIN Version」，完成當年未能親赴布拉格拍攝MV的遺憾。JOLIN表示，從演唱者到製作人的角色轉換中盡量讓自己不要想太多，希望呈現創作當下的心境，過程像是在「玩」，在十分「鬆」的狀態下完成。有別於初版風格，「JOLIN Version」以Alternative R&B、嘻哈曲風編曲，融入現代、電子元素，呼應星宇航空打破傳統、持續創新的品牌精神。MV中，蔡依林實際走訪老城廣場、天文鐘，在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，從「座位5A」開啟音樂盒做為故事起點，受損卻依然起舞的舞者在盒中緩緩旋轉，致敬成長路上的挫折與堅強，展開一段與過去自我對話的旅程。畫面中亦藏有多項巧思及彩蛋，包括以騎士象徵歌迷長年的陪伴，以及畫面藏有布拉格航班班號JX101等細節，歡迎歌迷們發掘隱藏彩蛋，並親身搭乘星宇航空前往布拉格朝聖JOLIN所到之處。