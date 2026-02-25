228連假終於要來了，全家自2月26日起至3月1日，門市霜淇淋第二支5元，接近買一送一優惠，且本週康康五門市自2月27日開跑，包括米香脆奶昔有買一送一，還有韓國農心辣白菜泡菜拉麵、可口可樂、芬達橘子汽水通通半價；7-11則是在連假推出霜淇淋不限口味第二件5元，還有思樂冰第二杯10元優惠。
🟡全家228連假買一送一！霜淇淋5元多吃一支
全家2月26日起至3月1日陪大家甜甜過228連假，門市霜淇淋第二支5元，接近買一送一優惠。本月大人系風味的「贅澤巧克力霜淇淋」、「
北海道哈密瓜霜淇淋」進入尾聲，喜歡這兩個口味的饕客，可得把握連假衝一波。
📍門市｜2月27日至3月1日
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾利口樂沁涼薄荷草本喉糖買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾麥為她消化餅香草／朱古力買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
🟡7-11歡慶228連假！霜淇淋5元多一支、思樂冰10元多一杯
迎接228連假到來，7-11自2月27日到3月1日，門市購買霜淇淋全口味任選第二件5元（不限支付工具；含雪淋霜、
酷聖霜） ；門市思樂冰大杯／特大杯同規格第二杯10元；線上OPENPOIN T行動隨時取同步推出思樂冰特大杯全口味買8送8優惠活動（限量 一萬組）。
資料來源：7-11、全家
