我是廣告 請繼續往下閱讀

B流症狀又急又重 醫：常見1人染病全家淪陷

年假剛結束，一位護理師剛開工不久，就出現狂咳、發燒、全身痠痛等症狀，9個月大女嬰咳到「牛奶也不喝」，檢查發現「同時感染B流及黴漿菌」，且家裡總共有4人也出現這樣的狀況，讓個案直呼「連買彩券都沒這麼好運」。亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳德慶表示，近期門診明顯觀察到年節過後呼吸道感染個案攀升，尤其過年期間親友頻繁往來，開工後幼兒園與學校陸續開學，病毒容易透過飛沫與接觸迅速傳播，一旦在密閉空間近距離互動，極可能就會形成群聚感染，其中包括黴漿菌、流感、呼吸道融合病毒、腸病毒等呼吸道病菌。以黴漿菌肺炎為例，陳德慶指出，黴漿菌屬於非典型病原菌，全年皆可能發生，但在季節交替與氣溫變化明顯時較為活躍，好發於學齡兒童與青少年，近年也逐漸出現在幼兒族群，由於黴漿菌感染初期症狀較不明顯，多為持續乾咳與低燒，因此也被形容是「會走路的肺炎」，咳嗽時間可能長達2至3週，甚至出現咳到嘔吐或胸悶情形。但陳德慶指出，一旦此時延誤就醫病情惡化，又遭到流感病毒破壞呼吸道黏膜後，形成混合感染，患者就會出現反覆高燒與劇烈咳嗽症狀，夜間症狀尤為嚴重，導致全家睡眠品質大幅下降，「走路的肺炎」就會變身為「狂奔的肺炎」。陳德慶提到，以個案而言，上個月開始有家人出現咳嗽，但因過年期間全家都一起幫忙雜務，導致陸續被感染，她自述「一家七口有5人中鏢」，就醫檢驗才發現原來是B型流感與黴漿菌肺炎「包牌」，不禁大嘆說：「連買彩券都沒這麼好運。」陳德慶提醒，B型流感症狀多半來得又急又重，包括突發性高燒、全身痠痛、畏寒、頭痛與明顯倦怠，幼童可能表現則為精神不佳、食慾下降甚至嘔吐，又以5歲以下幼兒、65歲以上長者、孕婦與慢性病患者屬於高風險族群，若未及時治療，可能併發肺炎或中耳炎。陳德慶呼籲，對嬰兒而言，由於氣道狹窄、排痰能力較差，一旦感染便容易出現喘鳴與呼吸急促，需密切觀察血氧濃度與呼吸狀況，若出現呼吸急促、嘴唇發紫或精神萎靡等情形，應立即就醫，醫師會根據臨床判斷，評估給予抗病毒藥物與適當抗生素，並搭配退燒藥、止咳藥與霧化治療。陳德慶說，「一人染病，全家淪陷」的狀況十分常見，平時要養成勤洗手、戴口罩與保持室內通風的習慣，家中若已有患者，則應盡量分房休息、避免共用餐具與毛巾，並定期消毒門把與玩具等高接觸物品，才能減少病毒在校園與社區中的擴散風險。