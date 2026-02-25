我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院日前裁定，美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅」措施違憲，引發國際震盪。外媒點名，先前為換取較低關稅、承諾對美投入鉅額資金的台灣、日本與南韓，形同成了「冤大頭」，投資承諾恐面臨尷尬處境。針對相關爭議，前立委蔡正元提到，行政院前副院長施俊吉早在去年就發聲警告，台灣必須拒絕美國的需索。蔡正元在臉書轉述施俊吉於去年11月的貼文，質疑政府在對等關稅談判中的立場與透明度。施俊吉當時指出，川普政府以關稅為籌碼，迫使多國簽署貿易協議，日本承諾對美投資5500億美元，韓國3500億美元，台灣則傳出承諾高達5000億美元規模，包含投資與信用擔保，金額甚至可能高於韓國、比例也高於日本。施俊吉分析，除台日韓外，僅歐盟被要求投資6000億美元，美方邏輯向來明確，凡仰賴美國軍事保護的國家，就須以投資作為交換，以色列除外。美國之所以能對歐盟強勢施壓，是因為一旦退出北約，歐洲防務將面臨巨大壓力；日本需要美國的核子保護傘，及美軍協防北韓與中俄；韓國仰賴美國共同抵禦北韓；而台灣則期待美國會阻止中國武力犯台。施俊吉指出，需要美國協助是真，但美國在歐日韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約，所以它們確實依賴美軍；但是美國在台既無駐軍，也沒有協防條約，而且一直採取「戰略模糊」策略，從不承諾中國如果犯台，美國會出兵干涉。「理智的台灣人早已接受現實，認定自己的國家要自己保護。」施俊吉直言，所以美國沒有道理要求台灣比照歐日韓，就像美國沒有道理也從來不敢要求越南、馬來西亞，以及新加坡鉅額投資美國一樣。台灣必須拒絕美國的需索，因為這項介於台幣10.85兆至17.05兆的鉅資，是好幾代台灣人的積蓄，他質疑：「我們這一代人，有何權力能將幾代人的積攢送給美國？」