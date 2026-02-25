我是廣告 請繼續往下閱讀

伺服器滑軌大廠川湖公布2025年財報，獲利大賺超過10個股本，EPS（每股盈餘）衝上103.23元，董事會同步宣布每股擬配發現金股利51元。伺服器滑軌廠川湖昨日公布2025年稅後純益98.37億元，創新高，年增59.8%，每股純益103.23元。川湖今日舉行法說會，法人看好，隨著AI伺服器滑軌持續擴大出貨，可望釋出正向展望。川湖並公告，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利51元，共發出48.6億元股息，配息率近50％，以昨日收盤價3,125元計算，殖利率約1.6%。川湖去年第4季稅後純益35.15億元，創單季新高，季增9.9%，年增62.9%，每股純益36.88元。去年全年稅後純益98.37億元，每股純益103.23元。川湖先前表示，今年營運將逐季成長，本季即使因農曆年與228假期導致工作天數減少，仍會努力，希望有不錯表現。法說會前，美系外資也提前送暖，再度出具買進報告，看好川湖去年第四季單季EPS可維持30元以上高檔，而今年在營收規模持續提升，且營收逐季成長，以及毛利率持穩下，看好川湖持續繳出亮眼營運成績單，並維持4750元目標價，主要係基於34倍本益比與今年EPS預估。外資指出，川湖1月營收續寫新高，預期第一季營收有機會呈現高個位數季增表現，優於過往季節性，而在AI伺服器出貨規模提升，以及ASP上揚帶動，川湖今年營收可望呈現逐季增長，並且仍將扮演多數AI伺服器專案主要供應商。