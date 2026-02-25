台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計表示，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額來到1003萬元，正式跨入千萬房貸時代！且比10年前增加逾350萬元，進一步觀察該族群近10年來的房貸壓力曲線，2017年平均房貸659萬元，年增僅8萬元，到了2020年起明顯放大，動輒年增40至50萬元以上，2024年更一舉暴增逾80萬元，不過2025年前三季，平均房貸相較前一年僅增加約9萬元，增加金額回到10年前的個位數水位，房貸增壓速度似乎已有趨緩跡象。其中桃園10年間房貸增加69.9％，比起台北的36.8％還要快速。
台商回流、新青安助長買氣 房價水漲船高
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年疫情爆發後，台商回流挹注資金動能，加上市場低利環境推升購屋能力，投資與自住需求同步湧現；2021到2024年再受科技產業擴廠題材發酵，新青安貸款資金助長買氣升溫，中南部房價快速走揚，又因建築成本攀升，使新案價格全面墊高，進一步推升平均房貸金額，形成2020年後房貸曲線斜率明顯加速走高的格局。
張旭嵐指出，隨著央行七度調整信用管制措施，在政策調控下，市場交易動能逐步降溫，部分屋主在議價率及讓價成數上釋出善意，加上年輕客群購屋總價預算偏保守，2025年平均房貸規模雖仍維持高檔，整體壓力仍沉重，但年增幅度已明顯收斂，從過去的急漲轉而減速收斂。
10年來房貸多300萬 桃園增壓比台北還快
進一步觀察六都青壯族群近10年的房貸負擔變化，平均房貸金額相比10年前，均增加超過300萬元，台北市10年間則增加462萬元，增額為六都最多！不過論增幅，平均房貸金額增加近400萬的桃園市，增幅接近7成，狂甩台北的36.8%，增壓幅度為六都最顯著，台南市也高達67%。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年北北桃一日生活圈成型，桃園親民房價加上機捷紅利，吸引大量脫北族群移居。不僅桃園區與中壢區維持傳統購屋熱度，像是青埔等新興重劃區受惠高鐵交通機能，高價新案遍地開花，迅速成長為桃園新興供給熱區，整體買氣支撐房價快速上揚；而南二都則受惠南科產業發展與台積電設廠效應，讓這些過去房價被視為相對親民的城市，也難逃高漲的浪潮。
李家妮表示，反觀台北市，雖然10年間平均房貸增加462萬元，增額為六都最高，但因基期原本就高，增幅僅3成多，成為六都中房貸壓力增幅相較溫和的區域，也讓雙北以外的青壯族群，房貸負擔增壓速度超越首都圈。
資料來源：台灣房屋集團、金融聯徵中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
