台北101董事長賈永婕上任後動作頻頻，從行銷操作到公共議題表態都話題十足。近期因電影《世紀血案》掀起的歷史與民主討論，她多次發聲，引發支持與關注，聲量持續攀升。繼外界點名賈董角逐台北市長後，甚至有網友更進一步拱她直攻總統大位。對此，賈永婕也親赴火線，丟出3個字直球回應。事實上，賈永婕日前才因成功促成美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）於上個月25日挑戰徒手攀登台北101外牆，全程僅耗時91分鐘，順利攻頂508公尺高的塔尖，不僅震撼國際、讓台灣再度登上全球媒體版面，也意外使得台北101董事長賈永婕聲量爆棚；當時已有網友鼓吹賈永婕投入台北市長選戰，她則曾連說三次「絕對不可能」參選，態度堅定。然而，網路上的勸進聲浪不僅未退，甚至還有人留言喊話：「妳如果要繼續不務正業，不好好當妳的101董事長，就給我出來選總統！」對此，賈永婕今（25）日凌晨親自回應，只簡單以「你冷靜」3字作答，語氣看似幽默，卻也清楚表達無意參選的立場。除了公共議題，賈永婕近日也在臉書揭露家族身世，澄清外界與自己長年對祖先背景的誤解。她表示，祖父生前極少提及往事，自己童年只記得祖父在圓山聯誼會淡淡說過一句：「我們老家的屋頂更高！」當時她不以為意，如今才明白話中深意。賈永婕進一步說明，曾祖父賈德潤曾任地方官，為守護百姓殉職，留下年幼子女，在動盪年代中，家族成員彼此扶持、分別由親族收養，延續血脈與家風。她強調，這段歷史不只是血緣故事，更是一份關於承擔與守護的傳承，並以「外省第二代、台灣人第一代」自豪，認為愛與凝聚讓家族最終在台灣落地生根。