Gamania橘子集團永續績效再度閃耀國際，蟬聯入選2026年「S&P Global 標普全球永續年鑑」，成為台灣唯一連續兩年獲此殊榮的遊戲企業。橘子集團今年以全球前10%的標竿姿態，強勢奪下互動媒體娛樂業（IMS）全球同業第三名的亮眼佳績；其中，「治理與經濟面」表現最為卓越，榮登全球產業第一，「社會面」則穩居全球第三。營運逾30年，橘子集團不僅是數位娛樂的先行者，更將數位責任、環境永續與人才培育深刻內化，用這份國際頂尖評比的「世界級認可」，展現守護永續價值的強大決心。
築起數位防禦護城河 打造黃金三角防堵資安漏洞
在全球數位生態快速變革下，橘子集團以「轉動數位責任」為永續策略之一，致力於構建安全穩定的營運環境。為因應新型態資安威脅，透過政策深化、人才培育、即時監控打造黃金三角，持續強化資安防護網的韌性。
憑藉在資安領域的長期投入，橘子集團除榮獲2025 BSI英國標準協會「數位信任集團獎」，體現促進產業正向循環的積極作為外；今年更於S&P永續年鑑評比中脫穎而出，在「資訊安全政策」與「資安管理計畫」雙項題組獲得滿分肯定，展現國際級資安治理實力。
實踐2050淨零承諾 導入TCFD與環境共生展現氣候治理決心
在環境永續方面，橘子集團自2023年起揭露「2050淨零排放」承諾與減碳路徑，更同步導入TCFD框架。在永續年鑑嚴謹的「氣候策略（Climate Strategy）」評估中，橘子於氣候財務風險與機會、情境分析、實體風險調適、以及範疇二與範疇三碳盤查等核心指標，全數獲滿分肯定。
為落實「轉動環境友善」理念，員工餐廳「普橘島」推動綠食宣言，優先選用100%有機米、在地小農產品及具產銷履歷驗證蔬菜，每月蔬食料理比重達50%，同時不定期舉辦小農市集，推廣在地農產與綠色消費；此外，餐廳全面採用電子支付並使用非一次性餐具，平均每年減少約34萬份廢棄量；總部大樓亦率先導入「大氣飲水機」，利用空氣萃取水分，從源頭阻斷傳統桶裝水運輸與包材產生的碳足跡，將淨零願景深植於企業DNA中。
全方位打造樂業安居幸福職場 以DEI精神驅動永續競爭力
為凝聚橘人歸屬感，橘子集團全面落實DEI精神，從身體照護、心理關懷、職能發展三大面向，建構全方位的支持體系。在職能發展方面，建立「學習型組織」提供專業領域訓練，並透過實質支持與補助優化「高潛力人才」的留任機制與高階培訓資源，賦能員工與企業共同成長。這份對人才資本的重視，讓橘子在今年S&P永續年鑑評比中脫穎而出，於「訓練與發展投入」及「人才招募」雙項關鍵指標皆獲滿分肯定。
員工照護方面，橘子致力將企業福利轉化為社會共融的影響力，設立內湖科學園區唯一的企業附設幼兒園「幼橘園」，連續兩年獲頒臺北市「友善育兒事業獎」，同時提供優於法規的10週產假，帶動育兒留停復職率達87.5%，更於2025年新增孕產檢諮詢服務。
橘子集團連續兩年入選「S&P Global標普全球永續年鑑」，不僅是對集團落實ESG成果的肯定，更是多了一份責任，未來將深化「 Keep Rolling 永續轉動」的核心策略，貫徹擁抱變革「Dare to Challenge 戰自己」的企業精神，強化治理韌性、落實環境共生與打造共融職場，期許透過不斷突破與創新的具體作為，與台灣及國際社會共同實踐永續發展的長遠願景。
