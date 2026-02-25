我是廣告 請繼續往下閱讀

網購氣泡紙給太多！台灣人超困擾：丟掉很浪費

▲現代人經常透過網購訂購，但商品通常會伴隨眾多氣泡紙等包材。（圖／記者徐銘穗攝）

氣泡紙可以回收嗎？環保局公布正解：做錯最高罰6000元

根據新北市環保局表示，傳統塑膠氣泡紙不可以回收，應裝進垃圾專用袋交給循線垃圾車處理。

若想回收需確認有回收標誌或可回收材質部分，經現場人員判定後即可回收。根據《廢棄物清理法》，若未依規定落實分類回收，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

▲根據新北市環保局表示，傳統塑膠氣泡紙不可以回收，應裝進垃圾專用袋交給循線垃圾車處理。（圖／新北i環保臉書）

氣泡袋進化了！新型氣泡紙看見「2標誌」可回收

傳統氣泡袋通常屬於複合材質塑膠，可能包含不同種類塑膠的混合或塑膠與膠層、塗層結合，即使外觀像是塑膠，但沒有清楚的回收標誌，基本上都建議以「一般垃圾」處理。

只要在氣泡袋或包裝上看到「三角形回收標誌」或標示數字2（代表2號塑膠HDPE），可依照塑膠類回收規定進行分類回收。

▲生產新型緩衝包材的業者AirSaver解釋，只要在氣泡袋或包裝上看到「三角形回收標誌」或標示數字2（代表2號塑膠HDPE），可依照塑膠類回收規定進行分類回收。（圖／AirSaver官網）

氣泡紙丟垃圾太浪費！達人「5招再利用」省更多錢

還可當成垃圾袋再利用

女性衛生用品的收納袋

當作居家防撞、包裹水槽濾網垃圾等，也有人建議可以在網路二手社團或社群分享給有需求的賣家