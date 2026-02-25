現代人經常透過網購訂購，但商品通常會伴隨眾多氣泡紙等包材，不少民眾依舊不理解氣泡紙「要丟一般垃圾還是回收」。根據新北市環保局表示，傳統氣泡紙屬於不可回收，據《廢棄物清理法》規定，若未落實分類回收，最高可處新台幣6000元罰鍰。不過，生產新型緩衝包材業者AirSaver解釋，近年開始推出新型氣泡紙，其採取單一材質，若民眾看見其出線可回收標誌，依舊可以依照塑膠類回收規定分類。
網購氣泡紙給太多！台灣人超困擾：丟掉很浪費
過去有女網友在Dcard提到，表示自己經常網購，家中累績了大量的泡泡紙，問了朋友如何處理，得到「直接丟掉就好」的答案，但她認為直接丟棄不太環保，好奇是否有其他管道可以回收再利用，「我google過了但資訊還是少，所以想問大家知道怎麼處理嗎？」
貼文曝光後，隨即引來眾人給出意見，「臉書社團有二手包材贈送社團，上去送給需要的人一下子就被拿光了」、「送或便宜賣掉吧」、「自己也當賣家就可以消化」、「我也有很多氣泡袋不知道要怎麼處理」。
氣泡紙可以回收嗎？環保局公布正解：做錯最高罰6000元
據了解，不少網路賣家或者電商平台，為了確保物品出貨後不受外力撞擊損壞，通常會使用塑膠氣泡紙包裝產品，但氣泡紙究竟可不可以回收，還是有許多民眾不太清楚。根據新北市環保局表示，傳統塑膠氣泡紙不可以回收，應裝進垃圾專用袋交給循線垃圾車處理。
新北市環保局強調，若想回收需確認有回收標誌或可回收材質部分，經現場人員判定後即可回收。根據《廢棄物清理法》，若未依規定落實分類回收，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。新北市環保局建議為了環保著想，建議氣泡紙可以採重複使用，當作其他包裝藉此減少廢棄物增加。
氣泡袋進化了！新型氣泡紙看見「2標誌」可回收
但近年來氣泡袋也有不斷改善，根據生產新型緩衝包材的業者AirSaver解釋，傳統氣泡袋通常屬於複合材質塑膠，可能包含不同種類塑膠的混合或塑膠與膠層、塗層結合，即使外觀像是塑膠，但沒有清楚的回收標誌，基本上都建議以「一般垃圾」處理。
但隨著環保與循環經濟的發展，近年已出現新型單一材質氣泡袋，其添加30%再生料，且使用HDPE（高密度聚乙烯）單一材質，結構單純、不含複合層，將其氣泡割破就可以放在乾淨的塑膠袋類別作回收。AirSaver強調，只要在氣泡袋或包裝上看到「三角形回收標誌」或標示數字2（代表2號塑膠HDPE），可依照塑膠類回收規定進行分類回收。
氣泡紙丟垃圾太浪費！達人「5招再利用」省更多錢
雖然傳統氣泡袋無法進行回收，但也有許多達人出妙招再利用，除了用於包裹易碎品寄送外，還可當成垃圾袋再利用，只要將氣泡袋剪開、放氣，折成抽取式放在廁所，可當成女性衛生用品的收納袋，方便且能降低氣味散發，將氣泡紙效益最大化。
不僅如此，也有民眾推薦可以當作居家防撞、包裹水槽濾網垃圾等，也有人建議可以在網路二手社團或社群分享給有需求的賣家，讓氣泡紙重複使用，避免不必要的垃圾製造。
資料來源：新北i環保、AirSaver
