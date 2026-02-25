我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2022年徐巧芯遭指策劃狗仔跟拍陳時中，直接蒐證報警處理。（圖／徐巧芯臉書）

2022年九合一選舉期間，臉書粉專「無良公關公司」張貼一張照片，暗指國民黨計畫以偷拍民進黨台北市長候選人陳時中的形式抹黑，文件中有偽造時任台北市議員徐巧芯的偽造簽名，徐巧芯怒告「無良公關」粉專管理員陳冠宇、謝立聖插畫家、杜承哲醫師等107人，北院今天（25日）依《罷免法》意圖使人不當選罪，判處陳冠宇6月有期徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年。可上訴。對此，徐巧芯在臉書發文表示：「兩年了，『無良公關』終於被判刑，還我公道。不管對方是否會再上訴，我都會繼續戰鬥」。回顧事件，徐巧芯指控「無良公關公司」於2022年11月在臉書公開一份文件，涉發表「網軍建置計畫企劃書」文件，內容指操作網路社群，對縣市長候選人發起攻擊、製造網路口水戰，找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。當時，包括謝立聖插畫家、杜承哲醫師皆涉轉發、留言，以此傳遞不實事項及謠言，損害她的名譽及社會評價，影響選民投票意願。因此，徐巧芯向張朝龍、陳冠宇、謝立聖、杜承哲等4人提告，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選、偽造私文書、偽造署押罪及加重誹謗罪等罪。不過，陳冠宇供稱，他在轉發前有先上網搜尋徐巧芯的簽名，認為與本案文件相似，聽網友說是國民黨有人外洩，相信不認識的網友確有疏失。張朝龍辯稱，他發文是請求徐巧芯澄清，是在多方求證沒有散布。杜承哲、謝立聖均供稱，比對了徐巧芯的簽名，認為文件是真的，才會在文章下留言；轉貼是希望大家重視、當事人出面澄清，不認識無良公關公司社群經營者。檢方認為，陳冠宇發表該文件前，已有不詳人士張貼、發表，文件確實有其他出處來源，且陳等4人非辨別簽名的專業人士，已比對網路上可查詢到的徐巧芯簽名，認為筆跡相似，難認4人故意捏造事實誹謗名譽，或意圖使徐巧芯、蔣萬安等人不當選，給予不起訴處分。案經再議，高檢署發回續查。北檢調查後，認為難認被告4人有何虛構謠言、故意捏造事實誹謗徐巧芯名譽或意圖使徐女及被害人蔣萬安等人不當選而傳播不實之事之主觀犯意及客觀犯行，因此二度給予4人不起訴處分。全案經北檢三度偵辦，依《選罷法》意圖使人不當選罪名將陳冠宇起訴，其餘3人仍不起訴。今天，台北地方法判處陳冠宇6個月徒刑，得易科罰金18萬元，褫奪公權2年。可上訴。