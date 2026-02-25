我是廣告 請繼續往下閱讀

極客灣戳破中國手機性能謊言！實測影片慘遭封殺

▲極客灣發現，民眾能買到的Android手機品牌市售機的性能都不如媒體機。（圖／Youtube@極客灣 Geekerwan）

戳破性能謊言影片遭下架！極客灣不屈服開源影片仍不敵

▲這部戳破手機大廠性能謊言的影片，也在過了幾天之後，在Bilibili等影音平台遭到下架。（圖／Youtube@極客灣 Geekerwan）

中國知名科技頻道「極客灣 Geekerwan」近期自行購買44台市售零售手機，並與廠商提供給媒體的送測機進行實測對比，發現部分中國廠商疑似存在「特調」行為，送測機測試數據明顯優於消費者實際能買到的零售機。影片曝光後立刻引發轟動，而極客灣的影片也遭Bilibili等中國影音平台下架，目前僅剩YouTube可觀看，事件也再度掀起外界對手機評測真實性的討論。今年2月15日，中國科技評測頻道「極客灣 Geekerwan」在 Bilibili 上傳了一支影片，標題叫做「手機遊戲性能大橫評：廠商作弊太瘋狂」的影片，團隊花錢自購了44台零售手機，涵蓋各種旗艦機和中端機，並測試了真實遊戲性能，包括幀數、穩定性、發熱功耗、觸控和音頻延遲。此外，極客灣也用收集了一整年的媒體機數據對比，打算嚴打各家媒體機作弊。最終實測結果顯示，只有蘋果的iPhone17系列的測試數據，媒體機與零售機表現一致。極客灣還發現，Android手機品牌包含，iQOO、紅魔、榮耀、小米的零售機，在多項測試中的影格率和功耗表現都與廠商送測媒體機出現明顯差距，也讓極客灣直言，「大家都在特調作弊，沒有哪家是無辜的」。不過，這部戳破手機大廠性能謊言的影片，也在過了幾天之後，在Bilibili等影音平台遭到下架，極客灣團隊隨後也公開原始影片檔，授權所有粉絲、觀眾幫忙上傳這部影片，但數千部影片還是都遭到全面下架，就連雲端的檔案都被刪除，社群直播也都被停掉。目前極客灣「廠商作弊太瘋狂」的影片只剩下Youtube能夠持續觀看，也湧入不少中國網友特意翻牆前來聲援，「幫你們補血，這些廠商沒個好東西」、「下架的視頻才是官方認證的視頻」、「德不孤必有鄰，不會讓你們覺得孤立無援的」、「極客灣公信力突破天際」。