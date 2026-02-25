Gogoro第一代電池即將退場，Gogoro執行長姜家煒今宣布，從2015年起開始使用的第一代電池將於今年全面退役，預計今年將投入10億元進行能源事業升級，同時也會有全新微型換電站「GoStation Q」推出，藉此優化車主換電體驗。同時預告3月3日會有新車推出，主打親子客群，6月則有女性高階車款亮相。
台灣電動機車龍頭 Gogoro今（25）日舉辦新春媒體活動，由執行長姜家煒親自公布2026年新計劃。針對廣大車主最關心的電池，姜家煒宣布今年將砸10億元進行能源事業升級，Gogoro指出2025年每月更新約5萬顆電池，相較2024年已經呈現翻倍成長，內部也推動了「換電站末位管理制」，針對滿電率較低的站點進行精準優化，而隨著新能源計畫啟動，自2015年起服役至今的「第一代電池」將於今年全面退役。
新增100座換電站
除了電池大規模汰換，換電站的擴充與升級也是今年重頭戲。Gogoro 透過投入 10 億元資金，預計今年將再建置超過100座換電站，為打入寸土寸金的熱門商圈，Gogoro 最新揭露了「GoStation Q」換電站，建置面積僅需傳統站體的1/3，且只需一般的 220V 電壓即可運作，可大幅縮短建置時間，散熱結構也經過優化，充電速度將變得更快，預計 12 月會在台灣進行小型試點，Gogoro 也預計新增逾 100 座 GoStation
在新車規劃方面，Gogoro 觀察到入門、女性與高階車型皆有顯著成長，預告今年將有 3 款新車問世。首先於 3 月 3 日，將推出鎖定親子客群的家庭聯名車款，接著在 6 月針對高達 56% 佔比的高階女性車主，發表全新中高階女性車款 。
資料來源：Gogoro
