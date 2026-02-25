我是廣告 請繼續往下閱讀

年底即將地方大選，民進黨角逐台北市長的人選未定，外界高度關注究竟誰將挑戰競選連任的蔣萬安，而近期多次帶隊赴美國進行關稅談判的行政院副院長鄭麗君呼聲四起。對此，前立委郭正亮昨（24）日直言，民進黨原想造神鄭麗君，但現在面對美國關稅變局，應該是亂了陣腳。美國總統川普和美國最高法院近期對關稅持不同立場，全球關注稅率可能再有大變動，郭正亮昨上《林嘉源辣晚報》指出，立法院通過一但台美協議ART，難道美國白宮援引的《1974年貿易法》122條款，就不算數了嗎？哪有這樣的？郭正亮再指，美國1962年《貿易擴展法》第232條的15+n擺在那裡，難道我們和美國簽個協議就不適用了嗎？鄭麗君敢說"yes"嗎？第二個，現在15+n希望變15，所以加一段投資承諾，這樣划算嗎？何況這個15+n到7月可能變成0呢？這很容易理解吧？郭正亮更直言，民進黨是亂了，本來是要造神鄭麗君去選台北市長，現在整個亂了，選到一半等到了7月24日，都變成0。