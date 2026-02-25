還記得去年「骰到6」的感動？達美樂表示，今年再度以行動力挺棒球賽事，全面開跑「骰到6全民挺台灣」！自昨天開始更換社群頭像logo，今（25）日開始集結全台門市揭開「骰到6」旗幟，且即日起，全台達美樂門市大披薩盒都將有「骰到6」幸運標示，球迷還可在披薩盒上寫下應援話語，為台灣加油（限定披薩盒數量有限、售完為止）。
達美樂訂於2月26日至3月1日期間，凡到全台達美樂親簽即可帶回「骰到6幸運小旗幟」，各店數量有限，送完為止！除此之外，達美樂更加碼只要來全台實體門市消費，不限金額即免費贈送可可馬芬一顆。
美樂還推出球賽期間限定「吃爆四強」披薩 外帶享半價優惠一個340元
即日起達美樂還推出球賽期間限定「吃爆四強」披薩，集結了日本、韓國、澳洲、捷克四國精選風味，包含了消費者最熟悉的「日式章魚燒」跟「韓風泡菜豬」，還有兩款全新口味「澳洲 BBQ 雙腸」跟「捷克奶油烤雞」，看球賽期間必是最佳選擇。要讓球迷來吃爆敵手，外帶享半價優惠一個只要340元（優惠代碼 911480）。
針對賽事3月2日至3月8日當周，另有專門開發的「應援棒球套餐」包含「吃爆四強披薩」一個，搭配「全壘打強棒麵包」、「棒球披薩馬芬」、「三振對手蒜味巴掌麵包」、「骰到六可可馬芬」及 1.25L 大可樂，多款副食融入棒球造型與骰到 6幸運意象，完美呼應超嗨球場氛圍，為台灣加油！期間限定各店限量，外送到家為球賽加油，不出門只要799元（優惠代碼：831116）！全台門市亦同步推出外帶大披薩買一送一送大可樂（優惠代碼：131169）。
🟡「骰到6」由來？助12強奪冠
「骰到6」的喻意源於去年WBCQ 12強賽，當時參賽的台灣選手郭俊麟因為在日本職棒時的表現較不穩定，經常大起大落，被球迷們稱為「骰子型選手」，即是有時像骰到6一樣強，有時候卻像是只骰到1一樣。
後球迷特地贈送「每一面都是6」的大型充氣骰子給郭俊麟，希望他在比賽中都能夠有「骰到6」的好表現。這顆骰子也成為12強賽中大家印象深刻的應援小物。
之後又有眼尖球迷發現大巨蛋本壘後方的達美樂廣告 Logo 正好是擲骰子點數最小、俗稱 BG（帶衰）的「1＋2點」，網友於是期望達美樂將 Logo 更換為象徵幸運的「6 點」，以助攻中華隊順利晉級，達美樂也因要求在粉專將Logo改成「骰到6」
麥當勞推買一送一 ，還有「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」 限量10萬個
此外，麥當勞也推出全民一起力挺「TEAM Taiwan」優惠券，即日起至3月31日，祭出「一起挺優惠券」，有可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等七大人氣飲品「買一送一」，還有薯餅兩件只要59元、豬肉滿福堡兩件69元、大薯兩件/六塊麥克鷄塊兩件只要99元，另外更有單人套餐101元起等優惠，最高現省2538元。
麥當勞歡樂還有即日起至3月31日（或售完為止），限定推出「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，以「TEAM Taiwan」為口號文字，加上棒球加油棒與棒球的圖樣為概念設計，顧客可以用套餐89元加購或單點149元選購，限量10萬個。
資料來源：達美樂、麥當勞
