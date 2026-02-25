知名電商平台酷澎（Coupang）去年在韓國發生大規模個資外洩，就連台灣用戶資料也被竊取，數位發展部數位產業署表示，酷澎台灣於23日通報，個資外洩事件影響約20萬名台灣用戶！消基會秘書長陳雅萍表示，主管機關應正視跨國企業如何管理國內消費者個資，國內消費者資料是否有外流到境外的可能。針對酷澎賠償1000元折價券，道理聯合法律事務所主持律師呂柏寬認為，很沒誠意，依照《個資法》規定，若民眾個資遭到外洩，可要求酷澎賠償500元到2萬元現金。
姓名、電話、地址也是個資 可要求500到2萬元現金賠償
酷澎昨（24）日發表聲明表示，本次事件是韓國前員工針對酷澎及酷澎客戶做出的犯罪行為，公司將對這名前員工追究法律責任；酷澎指出，該名前員工一共接觸了20萬4552名台灣帳號資料，不過酷澎強調，沒有任何高度敏感的資訊遭到接觸，僅有客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼、配送地址等基本聯絡方式，及有限的訂單資訊被接觸。
不過道理聯合法律事務所主持律師呂柏寬表示，根據《個人資料保護法》規定，只要能夠辨識出本人的資料就是個資，所以姓名、電話、地址都是屬於《個資法》保護範圍，沒有分高度敏感或是不敏感的個資，酷澎可能違反《個資法》第29條第1項前段「非公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任」。
酷澎提供受影響的消費者，火箭速配100元折價券1張、滿1,500元折200元折價券2張，火箭跨境250元折價券2張，共1000元折價券，呂柏寬批評該賠償方案沒有誠意，根據《個資法》第28條第3項「如被害人不易證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件新台幣500元以上2萬元以下計算」，代表消費者若個資被侵害，就算沒辦法確認損害，也可要求酷澎賠償新台幣500元到2萬元現金，而不是使用折價券， 反而變相使受害的消費者還要在該平台消費 。
韓國員工犯罪 也有刑事責任
另外，主管機關可以依據《個資法》第48條第2項「非公務機關違反第27條第1項規定（未採行適當之安全措施），致個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏者，處新台幣2萬元以上200萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰」，若情節重大，可依《個資法》第48條第3項規定，對酷澎處新台幣15萬元以上1500萬元以下罰鍰。
目前《個資法》刑事則人只有處罰行為人（自然人），所以酷澎總公司的負責人並不會有刑事責任，而依據《刑法》第4 條規定，「犯罪之行為或結果，有一在中華民國領域內者，為在中華民國領域內犯罪」，因此就算為行為人為韓國籍員工，竊取我國人民的個資，犯罪之結果發生在我國境內，我國司法機關就有管轄權，可以主動偵辦。
消費者個資有洩漏國外可能 消基會籲：重視跨國企業管理方法
韓國籍員工可能涉犯《個資法》第41條，「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害他人之利益，而違反第19條、第20條第1項規定，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金」，韓國員工盜取酷澎公司資料，則可能觸犯《刑法》第359條，「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金」。
消基會秘書長陳雅萍表示，近幾年消費者的購買平台很多都是國際公司，相關個資有機會被流到國外，主管機關應該正視跨國企業如何管理國內消費者個資，國內消費者個資是否會有流到國外的可能，若是有個資外洩的情況，主管機關能否在第一時間掌握。
資料來源：酷澎、道理聯合法律事務所、消基會
