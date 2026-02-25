韓國電商平台酷澎（Coupang）日前爆出用戶個資外洩事件，今（25）日酷澎台灣針對此事發出簡訊通知，表示將補償價值新台幣1,000元的折價券。但本次補償不是直接給現金，折價券當中還有2張要滿1千5百員才能使用，也讓大批會員直呼：「超沒誠意！」
個資外洩為何現在才通知台灣會員？酷澎曝調查時序
酷澎昨（24）日晚間在官網發布新聞稿指出，2025年11月29日公告的個資事件，起因於酷澎韓國一名前員工竊取韓國用戶帳號中的客戶資料。事件初期並無證據顯示酷澎台灣用戶帳號受到影響，但為求謹慎，公司進一步委託獨立資安鑑識公司展開深度調查。
酷澎補充，後續經資安公司Mandiant調查發現，該名前員工在同一事件中的未授權行為，包含接觸約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料。鑑識分析亦識別出其儲存資料中，包含1個酷澎台灣用戶帳號的資訊。
最終調查結果指出，第三方鑑識與資安專家確認，此次事件中遭接觸的資料僅限基本聯絡與訂單資訊，包括客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼、配送地址及部分訂單紀錄；未涉及任何財務或支付資訊、登入憑證（如密碼），亦無政府核發身分證件資料遭接觸。
會員收到酷澎補償簡訊了！使用方式曝光遭罵翻
今（25）日酷澎已透過簡訊或電子郵件通知受影響顧客，並表示「如未收到相關通知，敬請放心」，而受到影響的用戶，收到的簡訊內容如下圖：
實際查看酷澎官網公布的補償方式，這筆總價值新台幣1,000元的購物折價券使用方式如下：
火箭速配：100元折價券1張、滿1,500元折200元折價券2張
火箭跨境：250元折價券2張
折價券將於3月8日開始發送，屆時會顯示於酷澎APP中；優惠券使用期間為2026/3/8至2026/6/7。
不過消息曝光後，引發不少台灣會員不滿，紛紛質疑「只給折價券真的不行」、「酷澎不發現金發折價券？太沒誠意了」、「說個笑話，一千元換你個資」、「早就覺得不安全，所以用一次就刪掉了，雖然不知道來不來得及」。
資料來源：酷澎
