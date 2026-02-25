我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中山區22日凌晨2時許發生一起糾紛案件，一對男女於酒後前往一間酒吧找朋友，但進入店內過程中並沒有消費，且聊天聲音吵雜，店家上前勸說離開，卻引發兩人不滿，雙方因而爆發口角衝突，女子甚至在店門口用髒話飆罵：「X你妹！」直到警方到場後，情緒平復才離開現場。據了解，一名47歲孟姓女子及42歲邱姓男子當時喝完酒後，前往位於雙城街25巷的一間酒吧找朋友。怎料，兩人至店內和友人聊天許久，卻遲遲沒有消費。店家見狀後，上前向兩人勸說，引發孟女、邱男不滿，甚至在店門外對店家不斷咆哮：「X你妹！」多次，店家忍無可忍報警處理。警方獲報到場後，孟女、邱男反聲稱店家對其言語侮辱：「店家說警察來如果走我們是狗！」才會導致爭執一發不可收拾，並要求店家道歉。經員警即時勸阻，告知雙方權益後，雙方暫不提出告訴，待情緒平復後離去，後續未再接獲報案。對此，中山分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性溝通，切勿意氣用事，警方針對任何違序行為，均嚴正執法，全力維護轄區治安環境。