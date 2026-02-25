我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國西部拉差汶里府（Ratchaburi）的香水椰子產區，近年出現大量集貨出口場（ล้ง）進駐，引發產業結構劇變與爭議。從園區招牌出現大量中文標示，到收購流程與管理模式高度集中化，外界質疑，中資正透過供應鏈布局，逐步掌握農產品產地定價權與出口命脈。類似情況並非首次發生。泰國榴槤產業曾因高度依賴中國市場，出現價格由出口端反向主導產地的現象。如今，同樣劇本似乎在香水椰子重演。當市場需求集中、通路掌握在少數業者手中，農民逐漸從「賣方」轉為被動接受價格的一方，議價能力明顯削弱。根據泰國媒體《Thai PBS》調查指出，目前拉差汶里一帶估計有超過200家集貨出口場運作，但合法登記者僅約30至40家。部分業者被指疑似透過名義持有人（Nominee）方式持有資產或經營，規避外資限制。儘管買家數量表面增加，但價格卻持續走低，產地開始懷疑市場是否出現「買方集中」現象。而產業鏈的垂直整合也是專家關注焦點，調查揭露多數集貨出口場採OEM代工模式，於泰國進行削皮與初步加工後，送往中國企業再行銷售，終端價格由中國市場決定，再回推成為泰國鮮果收購價參考。換言之，產地雖在泰國，但價值分配與價格主導權卻掌握在海外市場。農民團體指出，目前泰國香水椰子對中國市場依賴度高達80%。在單一買方市場結構下，當需求波動或價格調整時，風險往往由產地端承擔。此外，部分中資已進一步承租椰子園，甚至透過代理人購地整併，將農民角色轉為受雇管理者。協會更憂心，若品種與技術外流，泰國原產優勢恐被複製削弱。官方已展開調查，商務發展廳近期稽查5家疑涉違規的集貨出口場，但產業界認為，問題並非個案，而是制度與監管漏洞所形成的結構性風險。從榴槤到香水椰子，泰國農業正面臨同樣課題，當出口通路與定價權高度集中，產地如何保有主導權與永續發展空間，已成為迫切考驗。