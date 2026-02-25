摩斯漢堡迎接35週年生日慶，將於3月12日生日當天，舉辦「312免費贈摩斯漢堡」活動，摩斯漢堡表示，將提供最具代表性的經典美味「摩斯漢堡」，全台限定門市規劃於上午10點起發放兌換券，每店限量35份，每人限領一張，十點半起，現場持兌換券即可兌換摩斯漢堡一份。
摩斯漢堡提到，經典美味「摩斯漢堡」是使用傳承日本MOS超過50年的特製肉汁醬，以黃金比例搭配多汁牛肉、鮮甜洋蔥與新鮮厚切蕃茄，呈現豐富口感與層次，現點現做，是摩斯漢堡經典的傳奇美味。此次35週年生日，將直接免費贈送給全台廣大摩斯的粉絲們。
排隊規則：每店限35份，10:00起發放兌換券
3月12日活動當日，摩斯漢堡全台限定門市將於上午十點起發放兌換券，每店限量35份，每人限領一張，十點半起，現場持兌換券即可兌換摩斯漢堡一份，每張兌換券限兌換一份，每店限量贈完即止。摩斯漢堡叮嚀，部份門市營業時間不同，發放兌換券及兌換漢堡時間請依門市公告為準，部份門市未參與活動，詳情請參考官方網站公告。
🟡摩斯漢堡免費送排隊規則：
日期：3月12日
限定數量：每家門市限35份
兌換券發放時間：10:00
漢堡兌換時間：10:30
肯德基推出全新優惠：「A＋B兩件49元」、「A＋B兩件69元」
肯德基則是全新優惠方案，包含「A＋B兩件49元」、「A＋B兩件69元」兩大超值優惠。
◾️「A＋B兩件49元」：
A區：黃金超蝦塊、薯餅、四塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球
B區：百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖綠茶（小）
◾️「A＋B兩件69元」：
A區：花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡、咔啦脆雞、八塊上校雞塊
B區：雙色轉轉QQ球、薯餅、百事可樂（中）、原味蛋撻-超極酥、玉米濃湯（小）
◾️優惠碼「50483」7塊咔啦脆雞特價299元。
◾️優惠碼「50484」6顆原味蛋撻-超極酥禮盒199元。
資訊來源：摩斯漢堡、肯德基
