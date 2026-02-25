我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年春節推出的限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，在新竹又有人刮中頭獎2000萬元。台彩今（25）日透露，中獎人是一對年輕情侶，到城隍廟參拜後，經過彩券行臨時起意買了1張，沒想到就刮中頭獎，開心直呼「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了」。根據台彩統計，今年推出的大面額刮刮樂「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元，已被刮出6個，還剩下4個。 另外，刮刮樂「1200萬大吉利」共有8個頭獎1200萬元，也已被刮出5個，還剩下3個。值得注意的是，在新竹又有一對年輕情侶 刮中「2000萬超級紅包」頭獎，從新竹市東區東門里中央路4號一樓「旺來彩券行」購買的。據彩券行代理人吳小姐轉述，春節假期尾聲，兩人先前往城隍廟參拜，祈求新的一年平安順利，隨後到一旁熱鬧的年貨大街走走，途中經過彩券行，便臨時起意進店隨手挑了1張「2000萬超級紅包」，沒想到就幸運抱回2000萬元頭獎。後來，男生透露，兩人多年在外租屋，為了存買房頭期款費盡心力，「買房」更是每逢過年最怕被問的話題，想不到這次參拜後迎來好運，開心直呼，「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了」。