台北燈節於西門町及花博展區今（25）日盛大開展，北市府宣布燈會展區全面禁菸政策，違者最高可罰1萬元。不過，台灣基進台北市議員參選人吳欣岱砲轟，台北燈會「吸菸區不夠」，批評若政策設計忽略現場行為現實，只會讓違規更隱蔽、更難管理，呼籲至少步行3分鐘內就要有合法吸菸區。對此，北市議員參選人郭音蘭轟，身為胸腔、心臟血管外科醫師的吳欣岱，「妳的專業是被尼古丁徵收了，還是為了反蔣萬安連醫德都不要了？」郭音蘭表示，身為胸腔、心臟血管外科醫師的吳欣岱，最近對「無菸燈節」的批評，簡直刷新大家三觀，她大聲疾呼「每三分鐘路程就要設一個吸菸區」，「但吳醫師，妳的專業是被尼古丁徵收了，還是為了反蔣萬安連醫德都不要了？」郭音蘭指出，二手菸對長輩、小孩、心臟病患的危害，吳欣岱在診間比誰都清楚。現在為了政治曝光，竟然在許多親子群聚的燈節活動，護航吸菸者的便利性？蔣萬安推動無菸年貨大街、無菸燈節，守護的是現場無數孩子與長輩的安心呼吸權。在人流擠到爆的展區廣設吸菸區，這不是在便民，這是在把燈節變成「全民毒氣室」。郭音蘭反問，吳欣岱卻在糾結吸菸者走太遠？「難道在妳眼裡，菸癮者的便利性優先於孩子的肺部健康？」吳欣岱拿日本來當擋箭牌，更是好笑。台灣的《菸害防制法》早已走在亞洲前段班，吳欣岱卻想把台灣拉回「煙霧繚繞」的舊時代，這不是退步是什麼？醫師的外殼下如果只剩下政治算計，那失去的不只是邏輯，更是醫者的靈魂。