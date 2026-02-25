我是廣告 請繼續往下閱讀

年後即將迎來元宵節，2026台北燈節今（25）日起登場，將一路展覽至3月15日，該地點也成為「無菸城市」試辦點，籲請民眾吸菸需至指定區；但這卻引來台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱不滿，她認為應該「每走3分鐘就有1個吸菸區」，言論一出立刻引發熱議。對此，《萊爾校長》製作團隊「風向123事」質疑，吳欣岱是要打造「台北吸菸地圖」嗎？風向123事粉專狠嗆，吳欣岱是認真的嗎？3分鐘就1個吸菸區，可能比便利商店還好遇到欸？生孩子也很重要啊，那麼吳欣岱作為醫生，難道會要求台北市30秒一間產房嗎？吳欣岱援引「東京實務經驗」，說得好像有憑有據，但所謂「3分鐘應有1吸菸區」的說法，有任何官方法規佐證嗎？風向123事指出，把「個人主觀感受」上升到國外實務經驗來挑戰台北市的禁菸政策，是怕誰菸癮太大被發現？如果按照吳欣岱的邏輯，3分鐘內必須見到1個吸菸區「禁菸規定才可能被遵守」，意思是4分鐘沒有吸菸區，吸菸者就會原地爆炸、還是變成一隻LABUBU嗎？「前有林亮君走20分鐘解菸癮，後有吳欣岱走3分鐘應有吸菸區。」風向123事直言，唯一共通點，就是必須批評台北市的無菸政策。台北市如果設了20分鐘才1個吸菸區，那就說太遠，會不會設了3分鐘可達的密度，就被批「吸菸區太多」？民進黨沒來由的批評，只會暴露論述純屬包裝的事實。最後，風向123事也強調，「無菸城市」的推動從來都不是一蹴可幾，需要政策設計、場地配置與民眾習慣的多方磨合，民眾當然歡迎真正有建設性的討論，但為了批評而批評，只會讓政策推動失去焦點，更只會自曝其短。