立法院昨天就總統國情報告進行黨團協商，朝野無法達成共識。對此，民進黨立法院黨團總召蔡其昌今（25）日受訪時喊話說，立法院長韓國瑜在此事上有高度，要拜託韓多多努力一下促成此事。民進黨下午舉行中執會，新任總召蔡其昌會前接受媒體訪問。對於擔任總召後，總統賴清德是否與蔡其昌聯絡、有新交代？蔡其昌回應，沒有，總統很尊重立法院，所以沒有什麼交不交代，但他有跟總統聯繫、溝通，讓賴了解立法院目前運作的狀況跟黨團成員想法。媒體詢問，是否感受到韓國瑜釋出善意？蔡其昌說，就國情報告上，韓院長的確願意促成中華民國憲法史上很有意義、且是創舉的方式，韓院長在這件事情上，是有一定的高度的，但此事能否促成，要拜託韓院長多多努力一下。蔡其昌說，賴總統謙卑願到立院做國情報告、遞出橄欖枝，他認為很正確，也是多數民眾希望看到的，呼籲在野黨高層，能替台灣著想。對於未來朝野之間氣氛是否能緩和、運作空間更大？蔡其昌說，他不知道到底未來怎麼走、是否能和緩，但他就是不斷地釋出善意、願意多傾聽、多溝通，至於其他兩位總召及黨團，期盼也能釋出善意，讓民眾關心的議題、法案、預算，能盡速通過，讓國家往前走。