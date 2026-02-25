每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元，申請期間為3月1日至6月30日止。

我是廣告 請繼續往下閱讀

補助方面，研考會提到，65.7％市民對市府推動友善育兒政策的表現感到滿意；育兒家庭亦有65.4％肯定補助措施能有效減輕經濟負擔。調查顯示，市民最期待優先加強的項目依序為：「提高育兒或托育補助」（48.8％）、「協助家長兼顧工作和帶小孩」（47.9％）及「增加公托、公幼名額」（43.2％）。

凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後1小時上班或提早1小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止。

年底選舉將近，台北市近期多項友善育兒政策盡出，除中小學營養午餐全面免費，其他政策還包括：婦幼專責醫院、生生喝鮮奶，以及多項補助措施等。根據研考會公布最新12月民調顯示，市民對經濟支持、照顧安排與托育資源有高度需求，因此，市長蔣萬安本週更加碼宣布，今年3月1日起，育有12歲以下兒童的家長可申請補助1小時工資的八成。對此，勞動局進一步揭露補助細節，其中，台北市為鼓勵生育，政策不斷加碼。研考會最新12月份民調結果顯示，市民對友善育兒各項政策大多持正面態度，托育量能擴充與婦幼醫療整合服務獲八成以上支持。親子設施與整體育兒環境評價維持穩定。整體反映市民對經濟支持、照顧安排與托育資源有高度需求，可作為後續施政方向與資源配置的重要參考。研考會今指出，86.0％市民支持「婦幼專責醫院」，育兒家庭支持度達93.1％；「校校有公托」政策亦有81.7％市民支持，育兒家庭支持度為87.6％。學童營養照顧方面，79.5％市民對「生生喝鮮奶」政策表示滿意。整體而言，擴充托育量能、整合醫療資源或營養照顧，政策方向獲得多數市民認同。另外，研考會表示，62.0％市民滿意台北市公共場所親子設施（哺乳室、親子廁所等），12.4％不滿意；進一步分析，育兒家庭滿意度為68.5％，不滿意19.2％，顯示實際使用者對設施品質有更高的標準與期待，是未來持續優化的重點。育兒家庭對「協助兼顧工作與育兒」的需求達57.9％，顯示雙薪家庭在經濟支持外，對於職場友善措施及彈性照顧安排有較高需求。本次114年12月市政議題家戶電話調查，於114年12月15日至12月17日執行。成功訪問20歲以上臺北市民1,071人，拒訪2066人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。而為讓政策有感，台北市府參考南韓光州市推動育兒彈性工時的經驗，由蔣萬安宣布推出補助符合資格的父母1小時工資達八成。根據勞動局最新公布的細節，勞動局提到，為了讓這項計畫能協助到育兒家庭，計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元。勞動局表示，近年來ESG永續理念已成為企業治理的重要指標，其中「S（Social，社會責任）」，特別關注人力資本管理與勞工關係等，盼透過制度性的補助計畫，協助企業在兼顧營運的同時，也能支持育兒爸媽在孩子成長重要階段，有更多心力陪伴及照顧孩子，讓友善育兒成為職場能共同努力方向。至於相關申請資格、補助內容及作業方式，事業單位可致電台北市民當家熱線1999轉7010、7009洽詢，共同打造友善育兒的職場環境。