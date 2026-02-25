我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文今（25）日在中常會致詞說，農曆年前後各項提名與藍白合作作業均依既定時程推動，整體進展順利，預計3月底前完成約九成縣市提名布局，為年底選戰全面就緒。鄭麗文指出，台北市政府日前順利完成相關重大投資案簽約，她對市府團隊表達肯定，也感謝副市長李四川在推動過程中的辛勞。她也提到，新北市部分人選已於年前確定，後續將儘速在中常會完成正式徵召與提名程序。針對宜蘭縣布局，鄭麗文表示，年前已達成協商共識，2月底將啟動內參民調，完成徵召人選確認。至於嘉義市部分，人選也已大致底定，將與其他縣市同步於中常會完成提名。她強調，期盼宜蘭縣、新北市與嘉義市能在同一時間完成徵召作業，展現整體戰力。其他縣市部分，鄭麗文指出，新竹縣已如期展開初選作業，預計3月底完成；台中市部分，立院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔已就內參民調細節達成共識，也將依照年前協議推動，力拚3月底完成提名。她並補充，其他已完成協調的縣市，將陸續在中常會完成正式程序。談及藍白合作，鄭麗文指出，國民黨與台灣民眾黨之間，從年前到年後皆由雙方秘書長與幹部密切溝通協調，相關合作機制確認後，將提報中常會通過。她強調，兩黨將在既有基礎上展開更具體合作。鄭麗文表示，藍白雙方智庫自她上任以來即頻繁交換意見，除日前共同提出「台灣未來帳戶」政策外，針對2026年選舉藍白合作的共同政見與願景，也已在年前完成深入討論，未來將擇期對外公布。