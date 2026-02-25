我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年期間雙北、桃園發生多起拖吊車「天價收費」爭議，桃園有女騎士拖吊電動機車，短短2公里索價51000元，引爆民眾怒火。這家拖吊業者去年在台中市辦理公司登記，市府今天前往訪查，但大門深鎖無人回應。市府表示，去年曾受理1件拖吊費用糾紛的申訴案件，最後以業者未收費結案。涉及多起天價拖吊爭議的拖吊業者，已被台北市警方提報為治平對象，公司登記在台中。台中市政府法制局表示，騰至國際企業社於去年6月25日完成商業登記，其後經營「全球中部24h道路救援」網站，但網站目前已關閉。法制局昨起透過電話與業者聯絡，卻無法接通，今（25）日會同交通局人員前往業者登記地址查訪，現場大門深鎖、無人在內，業者疑似刻意迴避調查，法制局將另以公文函請業者提出說明。外傳這家拖吊業者與「小崔拖吊」是同一批人，春節期間流竄到北部到處敲竹槓。警方指出，這些拖吊車車頭留有「高速公路局特約拖吊車」剝落字樣，車尾另噴漆車牌號碼，懷疑業者因國道拖吊受規範後，轉戰平面道路牟利。中市府表示，該公司登記半年多來，市府曾受理一件消費者與該業者拖吊費用糾紛申訴案件，最後以業者未收費結案。交通局補充，為降低車輛拖救收費爭議情況，將與法制局等單位共同研議，讓拖救收費標準合理透明化，若於台中市境內發生類此情形，市府將跨機關進行聯合稽查，共同維護消費者權益。