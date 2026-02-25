我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北燈節今（25）日起登場，展期至3月15日，活動橫跨花博與西門兩大展區。台北市府同步推動「無菸城市」試辦，規定除設置的吸菸區外全面禁菸，希望打造無二手菸的賞燈環境。不過，台灣基進台北市黨部主委、醫師吳欣岱卻質疑吸菸區設置密度不足，直言「至少走3分鐘就要有1個吸菸區」，掀起輿論兩極論戰。然而，同為醫師的胸腔科專家蘇一峰則公開反對。吳欣岱表示，先前迪化街年貨大街同樣實施禁菸政策，但在假日人潮壅塞情況下，步行500公尺可能得花上20分鐘，導致部分癮君子轉往周邊巷弄抽菸。她舉例，距離年貨大街吸菸區僅百公尺的西寧北路，整條路有成千上百的菸蒂。她也因此主張，在大型節慶與商圈活動中，應提高吸菸區密度，唯有在「走3分鐘內可達合法吸菸區」的條件下，嚴格禁菸規定才可能真正落實。針對吳欣岱「每3分鐘設1個吸菸區」的建議，蘇一峰震驚表示，這是醫師的發言，真的不可思議，沒有二手菸的環境，這樣根本超級好！癮君子忍耐1小時並非難事，身為胸腔科醫師的他，力挺無菸的環境。蘇一峰續指，吸菸對人體傷害深遠，尼古丁、焦油與一氧化碳會大幅提高肺癌、口腔癌、食道癌等多種癌症風險，也與慢性阻塞性肺病、氣喘、中風、心肌梗塞等疾病密切相關。此外，吸菸還會加速皮膚老化、造成牙周病、影響生育能力，二手與三手菸更會危害兒童與家人健康。