▲壯壯（如圖）2024年4月加盟韓國職業足球隊「水原足球俱樂部」（Suwon FC），成為首位進軍韓國職足的台灣啦啦隊員。（圖／壯壯提供）

世界棒球經典賽（WBC）開戰在即，今（25）日啦啦隊女神壯壯與RINA、沐妍、Travis、勛雞、YORK一起出席品牌活動，這次未選入CT AMAZE啦啦隊的她，透露將自費飛到日本應援，受訪時壯壯更當場跪求台日大戰門票，哀嚎：「完全買不到票！」壯壯今年未選入CT AMAZE啦啦隊，她高EQ說：「沒關係因為年紀的部分，我們讓新人、年輕美眉們有更多曝光的機會。」但壯壯也說將自費到現場幫中華隊，但台日大戰目前還買不到票，直呼：「拜託大家如果有票，不要溢價賣我。」聽說網路上已經賣到單場5萬元台幣，讓她有些猶豫。另外，壯壯2024年4月加盟韓國職業足球隊「水原足球俱樂部」（Suwon FC），成為首位進軍韓國職足的台灣啦啦隊員，被問到是否因此未入選CT AMAZE？他認為面對國際賽事，大家都是棒球迷，一起為中華隊加油。而壯壯也透露韓國賽季3、4月開始，剛好韓國足球與台灣棒球開賽時間完全重疊，兩邊球團必須協調時間。工作忙碌的她，被問到新的一年有結婚打算？壯壯裝傻說：「感情這種事很難講。」更希望2026年馬上有新桃花出現。峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽、侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七、潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy、貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭、小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄、恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢。▲CT AMAZE陣容曝光，集結各隊人氣成員。（圖／記者葉政勳攝）