▲升學輔導專家陳榮輝分析，今年自費醫學系有機會下修到56級分。（圖／記者張乃文攝）

醫學系不鬆動？ 專家：台灣人傳統觀念鞏固

學測成績今（25）日公布，大考中心也公布各科目五標成績；整體五標還算穩定。專家分析，短期還是會呈現「電資更擠、醫學仍硬」的結構，即便電機和資工門檻可能持續上升，但整體對醫學系而言，大幅鬆動機率仍不高，原因與台灣人的傳統觀念有關。台大、成大或陽明交大醫學系可能會相較去年高1個級分。學測成績今出爐。大考中心公布各科目五標，其中國文、社會、自然都前一年一致，英文後標略升1級分、數A五標至少都上升1級分、數B都降低1級分；整體五標還算穩定。在選填志願上，樂學網升學輔導專家陳榮輝指出，今年學測整體呈現「高閱讀量＋高資訊密度」的命題趨勢，鑑別度「較去年進一步提高」。在人工智慧與半導體產業長期需求帶動下，電機、資工等理工熱門科系持續升溫，頂尖校系門檻上緣恐再度墊高。陳榮輝說，近年不少學生原本鎖定醫學系，轉而將電機、資工列為首選的現象，他認為，短期內將呈現「電資更擠、醫學仍硬」的結構，也就是說醫學系整體大幅鬆動的機率不高，較可能出現校系之間、及醫學系內部分化。陳榮輝分析，整體而言，自費醫學系預估可能會下修到56級分、但台大、成大或陽明交大醫學系可能會相較去年高一個級分。此外，近年部分同時正取頂大電機與資工的考生，選擇資工的比例上升，顯示AI應用與軟體熱度持續，使資工系在志願前段能見度提高。陳榮輝提醒，電機與資工屬於「一起熱」的關係，而非單一科系獨熱，台灣產業結構仍以半導體與硬體系統為主，電機系在IC設計、製程、封裝與系統整合等領域，長期需求依然強勁。陳榮輝分析，頂尖電機、資工科系有機會出現「準醫科化」現象，高分群大量集中，通過一階篩選的滿級分比例偏高；醫學系方面，頂尖醫學系門檻仍具高度支撐。他指出，整體而言，產業端的輸出因為AI熱潮，導致電資一定相對提高，可是台灣人傳統觀念會認為，「醫師」仍是優選。至於近期可能會出現鬆動情形，陳榮輝表示，可能是因為整體醫療工作環境、壓力廣泛被群眾看到。不過，在熱門科系分數預估上，台大醫學系預估59級分、自費醫學系可能會下修至56級分、成大公費醫學系56級分、台大牙醫系59級分、台大獸醫系54級分；台大電機工程系預估44級分、清大電機工程44級分、台大資訊工程學系41級分、陽交大電機系44級分等。社會組部分，陳榮輝說，相對自然組學生，社會組學生反而可參考去年情況，因為許多未採計數學的科系，其實改變不大。