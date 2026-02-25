我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市左營、楠梓選區議員初選候選人黃偵琳，因爆出酒駕肇事引發各界譴責，今（24）日正式發表聲明宣布退出初選。高雄市長陳其邁與民進黨市長參選人賴瑞隆都喊出「酒駕零容忍」。不過國民黨台北市議員參選人賴苡任爆料，綠營北市大安、文山區議員初選的名嘴徐嶔煌，2015年也曾酒駕肇事，呼籲民進黨不要雙標。徐嶔煌2015年8月凌晨在新竹市開車，因恍神擦路邊小貨車與轎車，警方獲報到場處理，發現徐嶔煌酒測值達0.67毫克已違法，徐嶔煌事後在臉書發文表示，他確實做錯事情，在此向社會道歉，並同時請辭當時擔任的台北市政府廉政委員職務。賴苡任在臉書分享當年新聞並說，「嘖嘖，台派跟青鳥都說：『酒駕就是退選』，那要選台北市大安文山市議員的徐嶔煌呢？」他還點名民進黨立委王義川，「你上週去幫忙這位徐嶔煌掃街，知道他以前酒駕肇事嗎？都說是天條了，你還不勸勸他！不要雙標捏，出來打球唷。」