落點可參考前兩屆學測 熱門科系留意「超篩」

熱門科系落點預估：頂大理組49、中字輩47

台大醫看社會影響文組參考分數 建議考生扣1、2分

進攻科系：想唸但不一定可以篩過，但是有時候分數會突然下降，如114台大生傳。

落點科系：每一篩選項目都可以通過，包括超篩。

安全科系：就算該系分數彈升也可以通過。

學測成績今（25）日公布，大考中心也公布各級分人數，以及各科五標。得勝者升學輔導專家劉駿豪分析統計，並給予今年度考生建議，「落點可直接參考113、114年學測分數」，然而，文組學生參考分數可以扣1至2分。劉駿豪提醒考生，建立分數架構，以理組的四考科「國文、英文、數A、自然」為例，13至15級分的人數變動不多。若以自然科主要考科累計人數為例，清華動機、陽明交大機械都是採取上述4科，而今年51級分以上跟52級分以上的人數跟前兩年相近，因此推估今年分數仍分別為52級分、51級分，建議可以落點直接參考113、114年學測分數。熱門台大心理、台大機械去年41級分，今年累積分數人數也與去年相仿。然而，劉駿豪提醒要注意「超篩」，他以北醫牙醫為例，因為科系熱門過往篩選到最後一項，英文都是15級分，因此還要比「國英數A自」相加，今年預估也是57級分。其他熱門科系今年預估級分：台大醫學系59；陽交醫學系、台大牙醫、北醫醫學58；北醫牙醫57；台大電機44；台大財金42；台大國企55；台大法律（財法組）57。國立牙建議至少59、私立牙57，其餘頂尖醫學系預估落在58至59級分，自費醫學系門檻56級分。另外，頂大理組門檻（國英數A自）預估仍是49級分，與去年相近；中字輩則是47級分。劉駿豪特別提醒文組考生，因為今年自費醫牙中原本只有4個科系看社會，但今年變成有7個科系，其中更包含台大醫學，因此分數參考可以扣1至2分。他解釋，今年數A變難，但是4科（國、數A、社、自）59級分以上人數，從去年88人暴增到171人；另數B、社會報考人數暴增，推估主要都是高手拚醫牙中，而這類高手不會跟多數文組考生，搶系所名額，因此推估可以降低1至2級分。以政大傳院不分系為例，過往是51級分，今年分數預計落在49、50級分；或是政大法律可能從過往54級分變成52至53級分。至於申請入學可以填寫的6個科系的分佈，劉駿豪建議可以分成進攻科系、落點科系、安全科系，三個策略來分佈，詳細如下：