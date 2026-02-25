我是廣告 請繼續往下閱讀

台北燈會將在西門町、花博展區登場，對此台北市府要求民眾在今（25）日到下月15日除吸菸區外禁菸，台灣基進台北黨部主委吳欣岱則認為最少走3分鐘要有一個吸菸區挨批，吳欣岱反擊稱，在蔣萬安的「無菸城市」下，迪化街周邊滿地都是菸蒂，要不然照國民黨的邏輯，不要給吸菸者都十惡不赦的話，要落實無菸城市，「游淑慧不妨建議蔣萬安有魄力一點，直接禁售香菸，不是皆大歡喜？」吳欣岱表示，自己可是無菸城市的盟友，還是無菸政策只有國民黨可以提，別人不能評論？果然一評論蔣萬安政策成效不佳，所有人都開始攻擊了，游淑慧說，「為什麼燈節活動要讓吸菸者方便？」吳欣岱也秀出照片，表示在「無菸城市」蔣萬安的政策下，迪化街周邊滿地都是菸蒂。游淑慧沾沾自喜地說「台灣的無菸政策，本來就比日本更進步」，請問進步就是三步一個菸蒂，小巷子當吸菸區？吳欣岱說，一個政策還沒施行前，當然各說各話，但迪化街禁菸成效不好是大家都看到的事實，國民黨因為政治因素攻擊她，是看不到滿街二手菸、滿地菸蒂，還是不敢承認政策失效？吳欣岱表示，站在醫學角度，當然沒有人會喜歡二手菸。但一個政策要看成效，就要考慮的行為科學。要不然照國民黨的邏輯，不要給吸菸者都十惡不赦的話，要落實無菸城市，「游淑慧不妨建議蔣萬安有魄力一點，直接禁售香菸，不是皆大歡喜？」最後吳欣岱說，很遺憾看到對於公共政策的討論，因為政治因素而被簡化為吸菸與不吸菸的立場攻擊。但至少這樣展現出，蔣萬安、游淑慧等應該要具專業性的民意代表，是如何把政治擺前面，把大眾的健康權擺在後面，同時挑起社會對立。