我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運驚傳炸彈威脅！台中市政府1999市民專線24日下午2時許接獲恐嚇留言，有人揚言「要在捷運沿線及車廂內放置炸彈」，甚至點名從文心公園站往北屯總站沿線，引發相關單位高度警戒。雖未明確指稱特定站點或時間，但內容涉及爆裂物威脅，仍讓警方與捷運公司不敢大意，第一時間全面啟動應變機制。市府獲報後，隨即通報台中市捷運警察隊與市刑大介入處理，針對捷運全線站體、車廂及重要設施展開清查。經查，該則留言IP位置顯示在境外新加坡，但內容用語與過往多起炸彈恐嚇案件高度相似。警方指出，1999文字客服系統近年曾接獲針對國家歌劇院、科博館及市政府等公共場館的網路恐嚇訊息，內容多提及「炸彈」、「炸藥」等字眼，語氣與格式具一致性。更引發關注的是，警方比對後發現，本次留言模式與中國籍男子張海川過去犯案特徵雷同。據了解，張男曾來台就學，2021年至2023年間，針對台灣各地發送約150起炸彈恐嚇訊息，造成社會不安。此次威脅文字與其過往使用的措辭、敘述邏輯相似，警方不排除為同一人所為，目前正持續比對相關資料，並透過跨境合作管道追查來源，釐清是否為惡作劇或刻意滋擾。台中捷運公司也證實，確實接獲相關恐嚇訊息，已配合警方強化巡邏與戒備。捷警隊除不間斷進行站體月台警戒守望及隨車車廂巡視外，也同步通報110系統及沿線分局提高巡邏密度。站務、保全與清潔人員亦加密巡檢頻率，針對列車車廂、各站廁所、垃圾桶及公共設施逐一清查，並動用金屬探測器檢視可疑物品。截至目前為止，警方尚未發現任何可疑爆裂物，初步研判為虛驚一場，但仍持續保持高警戒狀態。警方呼籲，散布不實爆裂物恐嚇訊息已涉及刑事責任，將依法追查到底，以維護公共安全與社會秩序。