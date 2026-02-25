我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國投資促進委員會（BOI）正式批准五家中國大型企業在泰國建立首個「人形機器人零組件生產基地」，初期投資金額超過100億泰銖。該基地將集中設於春武里、北柳與羅勇等EEC核心區，鎖定未來十年快速成長的人形機器人產業。綜合外國媒體報導，參與投資的企業包括杭州森品電機傳動（Hangzhou Seenpin Electromechanical Transmission）、北特科技（Beite Technology）、三花智能驅動（Sanhua Intelligent Drives）、拓普科技（Tuopu Technology）及旭昇集團（Xusheng Group）。五家公司將生產高精度行星滾柱螺桿、滾珠螺桿、機器人致動器，以及骨架、關節與高強度輕量化結構件。根據BOI官方預估，此投資案將創造超過1,000個高技能就業機會，並每年帶動約450億泰銖的本地原材料及零件採購。產能主要供應Tesla Bot（Optimus），並服務Apple、Samsung、Huawei等國際科技巨頭，助力泰國打造「未來產業供應鏈」的新成長引擎。官方指出，全球人形機器人市場至2030年規模可望超過2,000億泰銖，年均成長率達130%。BOI期望藉由此投資，不僅強化泰國現有汽車與電子零件產業基礎，也推動機器人與自動化產業聚落的發展，帶動整體製造能力升級。然而，業界與觀察者也提出關鍵疑問：這些投資是否真正能帶來技術轉移與核心價值留在泰國？若研發、控制系統與核心IP仍在中國，泰國可能只是成為產能延伸基地；反之，若能培養本地工程、材料及精密製造能力，則將為泰國產業升級打下基礎。「泰爸噗嚨共」分析指出，AI、自動化與人形機器人確實是未來十年的確定趨勢，關鍵不在於投資額，而在於產業層級與技術落地。若十年後回頭檢視，這100億泰銖投資能夠帶動實質產業能力與人才培養，才是真正的「未來工業化基石」。